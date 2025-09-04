Vuelco: una funcionaria de Río Negro se accidentó y fue trasladada al hospital

El siniestro ocurrió este miércoles cuando la funcionaria viajaba en su auto particular. Había salido desde Viedma.

Una funcionaria del gobierno de Río Negro protagonizó este miércoles un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 , a la altura del kilómetro 45, mientras se dirigía desde Viedma hacia General Conesa. Luego de ser asistida por gente que pasaba por el lugar, fue trasladada a un centro de salud.

El vehículo que conducía mordió la banquina, se cruzó de carril y terminó volcando sobre la banquina contraria. A pesar de la violencia del impacto, la conductora fue trasladada al hospital de Guardia Mitre para su evaluación, sin lesiones de gravedad, según informó el portal Dar la Nota.

La persona involucrada fue identificada como Agustina Madariaga , dirigente roquense de la Unión Cívica Radical y actual Directora de Integración y Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.

Rápida asistencia sobre Ruta 250

En el momento del siniestro viajaba sola en su vehículo particular. Tras el vuelco, fue asistida inicialmente por un automovilista y luego por el intendente de Guardia Mitre, Miguel Evans, quien colaboró en el traslado al centro de salud.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Río Negro y personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Viedma, que aseguraron el rodado y realizaron las pericias de rigor. Durante el operativo, el tránsito en la ruta permaneció parcialmente reducido hasta finalizar las tareas.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, no hubo otros vehículos involucrados en el vuelco ni se registraban condiciones climáticas adversas en el momento del accidente.

Choque de un ex ministro

Hace poco más de dos meses, el ex ministro de Producción de Río Negro Juan Accatino sufrió graves heridas al impactar la camioneta que conducía contra un camión. El dirigente radical tuvo que ser derivado de urgencia al sanatorio Juan XXIII de General Roca.

El siniestro vial se produjo el martes 24 de junio por la noche a la altura del kilómetro 1039 de la Ruta Nacional 22, entre las localidades de Coronel Belisle y Chimpay, donde es oriundo Accatino.

La camioneta que conducía Accatino quedó destruida tras el choque con el camión.

El impacto se habría producido cuando el ex funcionario que conducía una camioneta Volkswagen Amarok en dirección a Chimpay intentó un sobrepaso a otro vehículo y se encontró de frente contra un camión Iveco con semirremolque, que era manejado por un vecino de la región.

La colisión fue semi-frontal y con suma violencia, informó Radio Municipal de Luis Beltrán. El camión volcó y quedó con sus ruedas hacia arriba, mientras que la camioneta quedó destruida sobre una de las banquinas.

Los ocupantes de ambos vehículos fueron inicialmente trasladados al hospital de Chimpay mientras que quien conducía la camioneta, debió ser trasladado a sanatorio Juan XXIII de la ciudad de General Roca dado la complejidad de las lesiones recibidas.