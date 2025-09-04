Seguirá tras las rejas Venegas Herrera por el intento de femicidio de su ex pareja

El hombre fue condenado a 11 años de prisión por atacar con un palo en la cabeza a la víctima. El Tribunal desestimó la edad y estado de salud, argumentos de su defensor.

Vengas Herrera, de campera verde, condenado a 11 años de prisión por el intento de femicidio de su ex pareja. Pidió cumplir prisión preventiva domiciliaria, pero se lo rechazaron.

Víctor Hugo Venegas Herrera, condenado a 11 años de prisión por el intento de femicidio de su ex pareja y madre de su hija, seguirá cumpliendo prisión preventiva en un establecimiento penal.

Así lo resolvió el tribunal compuesto por los jueces Guillermo Merlo, María Florencia Caruso Martin y Alejandra Berenguer, que dictó la sentencia el 22 de julio último. La audiencia se realizó este miércoles en los tribunales cipoleños.

El hombre de 70 años, el 29 de febrero de 2024 intentó asesinar a Liliana Ruiz a palazos en la cabeza y luego se entregó a la policía. Tenía prohibición de acercamiento impuesta precisamente por hechos de violencia de género.

Juicio Víctor Venegas 2.jpg

Su abogado defensor, Michel Rischmann, había solicitado una morigeración de la pena -que aún no está firme- y que la continuara cumpliendo en forma domiciliaria con el monitoreo de un dispositivo satelital.

Propuso para su alojamiento las casas de una hermana y su sobrina, ambas ubicadas en el barrio Puente 83, a unos cien metros del puesto policial. Destacó que un informe social determinó que esos inmuebles estaban en condiciones para albergarlo.

Rischmann fundamentó el requerimiento en la edad de Venegas Herrera, al mencionar que el Código Penal establece que personas mayores de 70 años pueden acceder a ese beneficio. También destacó el estado de salud de su defendido, ya que padece problemas cardíacos y tiene colocados dos stent, además de estar medicado.

Rechazo de la Fiscalía

El fiscal Martín Pezzetta rechazó el requerimiento al alegar que “no se cumplen los requisitos legales” para concederle la domiciliaria y que de concedérsela “se afectarían los derechos de la víctima”.

Recordó que la causa cuenta con un informe médico que no expresó que un agravamiento de su salud, por lo que correspondía seguir en prisión.

Pero además recalcó que Venegas Herrera revela “naturaleza violenta”, que quedó reflejada en el fallo. En esa línea, destacó que el defensor planteó que podría quedar en casa de su hermana y su sobrina, dos mujeres, cuando “es una persona condenada por tentativa de femicidio”.

Un peligro para la sociedad

La misma posición contraria manifestó el abogado querellante Nicolás Paredes, que representa a Ruiz.

Expresó que la edad del hombre “no es un factor que garantice la ausencia de riesgos” y que enfatizó “el perfil criminal de Venegas” pone en peligro no solo a Ruiz, sino “a la sociedad”.

“El delito por el que fue hallado culpable revela un patrón de violencia de género extremo y una peligrosidad que no se resuelve con el cumplimiento de la edad”, aclaró el profesional.

Agregó que “la seguridad de Liliana hoy prevalece sobre lo que está pidiendo la defensa” y advirtió que de concederle el beneficio “Venegas seguirá generando temor en la víctima”, ya que el domicilio propuesto para la domiciliaria se encuentra en la misma ciudad.

Decisión unánime del tribunal

El tribunal, tras un cuarto intermedio, comunicó que rechazaban por unanimidad la solicitud de la defensa, al entender que no se había fundamentado con pruebas la petición.

“La defensa solo circunscribe al planteo los 70 años”, sostuvo Merlo, quien recordó que el pedido de domiciliaria había sido tratado anteriormente y que fue desestimado por el juez Guillermo Vaquero Lazcano, al analizar un informe médico que determinó la inexistencia de una patología que le impidiera estar preso en una cárcel o en una comisaría.

Berenguer añadió al respecto que el tribunal “tiene facultad para resolver” y no puede ser de manera arbitraria. “Tiene que tener un fundamento”, precisó.

“La facultad tiene que ejercerse con elementos probatorios que deben producirse en la audiencia. En este caso no se han producido y no hay una cuestión automática por los 70 años”, opinó.

Ante la desestimación de su planteo, Rischmann, hizo reserva de impugnación para que se revise la medida.

“Que no llame más a nuestra hija”

Cuando el tribunal le preguntó si quería decir algo, Ruiz expresó: “Le quiero decir al señor Venegas que deje de llamar a mi hija, nuestra hija. Que la deje de insultar, que la deje de hostigar. Que le deje de pedir que venda las cosas para tener el dinero que necesita”.

Dirigiéndose directamente a él le dijo: “No sabes como está Candela, como sufre ella. Te pido por favor que no la llames más, que no le mandes más mensajes”.

Venegas lo negó: “La señora Ruiz dice que llamo a mi hija y no es verdad”. Sobre ese punto Rischmann aclaró que su defendido le contó que “la hija lo fue a ver al penal”.

Llegarán a la CSJ, “de ser necesario”

El fallo aún no está firme y debe ser analizado por el Tribunal de Impugnación, al que ya fue la defensa. La audiencia para analizar el recurso se realizará el próximo 19 de septiembre.

El defensor anticipó que de ser necesario llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).