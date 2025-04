Desgarrador: Encontró a su hijo muerto dentro de su auto en Plottier

La identidad de la víctima aún no fue confirmada pero el cuerpo ya está bajo custodia de la fiscalía local. Un caso dramático.

El hecho, que se conoció recién este viernes, generó conmoción en los vecinos de la localidad. No obstante, el hallazgo se habría dado el viernes por la tarde, cuando el padre del hombre fallecido descubrió el cuerpo de su hijo de 31 años dentro del auto, un Volkswagen Senda.

A raíz del llamado del hombre, lógicamente muy angustiado por la situación, personal policial de Comisaría Séptima se acercó hasta el lugar junto a una ambulancia del hospital local y se constató el fallecimiento del joven, aunque no se informaron sospechas de manera oficial respecto de las causas. En principio, el auto no estaba siniestrado y el personal policial de Criminalística no constató signos de violencia.

De todas maneras, el fiscal Andrés Azar, quien quedó a cargo de la investigación que se inició de oficio por la muerte del joven, ordenó la realización de la autopsia, que se concretaría este sábado, para determinar las causas del deceso, reconstruir sus pasos y eliminar cualquier sospecha.

Fue a la guardia del Hospital Heller, se retiró y murió en su auto

En febrero pasado, una insólita muerte conmovió al mundo del folklore en Neuquén, cuando Carlos Alfredo Bivanco, de 68 años, murió adentro de su auto, que quedó detenido frente al edificio de la Municipalidad del oeste. Minutos antes, había acudido a la guardia del hospital Heller y, de hecho, tenía colocada una sonda.

De acuerdo a la información brindada por la Fiscalía, el vecino estaba desvanecido en el asiento del conductor y no tenía signos de violencia. El único detalle que llamó la atención es que en uno de sus brazos tenía puesta la vía del suero y por ese motivo se supo que venía del hospital ubicado a pocas cuadras sobre calle Godoy, donde le habían suministrado suero. Al parecer, murió cuando estaba regresando en sentido a su casa ubicada en la Cuenca XVI.

Tras la autopsia, se confirmó que no hubo participación de ningún tercero y se descartó la presencia de lesiones internas y externas. Sin embargo, se solicitaron informes complementarios para luego conocer los resultados definitivos de la causa de muerte. A su vez, se informó que el próximo miércoles se podrá acceder a la historia clínica solicitada al hospital Heller. El caso quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola.

La muerte inesperada del hombre causó un profundo dolor en sus familiares y allegados, algunos de los cuales lo expresaron en sus redes sociales. "La vida es un abrir y cerrar de ojos, de compartir en encuentros, peñas y momentos inolvidables hoy nos toca despedirte carlos querido, que desde que te conocimos siempre hubo una charla, un saludo respetuoso", escribió su amigo y folklorista Marcelo Fuentes en su cuenta de Facebook. Y exigió: "que paso ???, no lo sabremos, si hay una buena investigación por fiscalia se sabra la verdad, solo queda esperar si hay negligencia de los profesionales del heller, que atendieron a carlos, somos muchos amigas / amigos, vecinos, familiares y músicos de la gran familia del folklore, esperamos respuestas ya !!!!".