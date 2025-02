Crimen en la carnicería: la víctima recibió siete puñaladas en una pelea

Ante esta situación los cuatro hombres se retiraron rápidamente del comercio. El imputado en cambio, permaneció en el lugar hasta el arribo de los agentes de la Subcomisaría 80, quienes procedieron a su detención y al secuestro del cuchillo que tenía en su poder.

La defensa del acusado

La víctima falleció en la puerta de la despensa, a consecuencia de un shock hipovolémico causado por las siete heridas cortantes de arma blanca. Una de ellas, producida en el cuello, penetró en cavidad.

La fiscal del caso describió la evidencia colectada al momento entre ella testimonios de aquellas personas presentes en el lugar y de la pareja de la víctima; el informe del Cuerpo de Investigación Forense, del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de investigaciones Judiciales y el acta de secuestro de elementos que serán peritados a la brevedad. Además, se realizarán pericias sobre el celular de la víctima que también fue secuestrado.

El imputado, utilizó unos minutos de la audiencia para hacer su descargo: "Yo no quería matar a nadie. Estudié, trabajé, me dediqué, me esforcé demasiado por ser una persona que colabora con la sociedad. No vivo en la sociedad de la delincuencia. Yo me esforcé demasiado para ser mejor" expresó.

La acusación por el crimen

La abogada por la querella, en representación de la familia de la víctima que se encontraba en la sala, adhirió a la totalidad de los términos de la acusación.

Los defensores penales no manifestaron objeciones a la audiencia de formulación de cargos, ni al plazo ni a la calificación legal. "Entendemos que la conducta legal atribuida en el día de hoy, en el avance de la investigación podrá ser subsumida en tipos legales más favorables a los intereses procesales del imputado", expresaron.

El Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el hecho antes descripto calificado como homicidio simple y endilgándole al hombre la autoría, de acuerdo a lo normado en los artículos 79 y 45 del Código Penal.

Se impuso una medida cautelar de cuatro meses de prisión preventiva, tal lo solicitado por la fiscalía, atento a los riesgos procesales presentes. La defensa consintió dicha medida entendiendo que "insistimos en que es necesario se profundice la investigación, se puedan ampliar testimonios, es allí que podremos certificar efectivamente que los hechos se subsumen con otra significación jurídica".