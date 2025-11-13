Condenan a delincuente reincidente, aunque por su estado de salud queda preso en su casa

Junto a un cómplice que escapó asaltaron a mano armada una despensa del barrio Martín Fierro de Cipolletti.

Javier Alejandro González fue detenido cerca del comercio en el que irrumpió armado junto a un cómplice que alcanzó a escapar.

Un delincuente que ya había pasado 20 años preso fue condenado nuevamente a tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras admitir que participó en un asalto a mano armada a una despensa ubicada en el barrio Martín Fierro , aledaño a Puente 83 , en el límite entre Cipolletti y Fernández Oro.

La pena fue consensuada en un juicio abreviado realizado este martes en los tribunales locales, acuerdo que incluyó también que la cumplirá de forma domiciliaria , debido a que atraviesa un delicado cuadro de salud y no podría recibir atención médica adecuada en un establecimiento carcelario.

El robo se produjo la mañana del 15 de noviembre del año pasado, cuando Javier Alejandro González , de 42 años de edad, junto a un cómplice que logró escapar, ingresó al comercio portando un revolver calibre 38 con el que redujo a la propietaria.

Amenazada, la mujer les dijo “ llévense todo lo que quieran”, por lo que los ladrones tomaron 60 mil pesos de la caja registradora y mercadería que guardaron en una mochila y escaparon.

Llegaron justo y avisaron a la policía

Sin embargo las hijas de la víctima, que habían llegado al local en el momento que se registraba el atraco, sin ingresar salieron corriendo hacia el destacamento de Tránsito de la Ruta 65, que se encuentra a pocos metros, y alertó al policía que estaba de guardia, quien fue de inmediato hasta el comercio y logró atrapar a González no muy lejos de la escena.

Durante el procedimiento, el hombre alcanzó a descartarse de una riñonera que encontraron en la cercanía, en cuyo interior encontraron 20 mil pesos y el arma de fuego.

González fue detenido e imputado por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso idel con portación de arma de fuego”.

esposado preso detenido.jpg

Días después le concedieron la prisión domiciliaria debido a que padece diabetes tipo 1 e insuficiencia renal crónica, por lo que tiene que hacerse hemodiálisis tres veces por semana en el hospital local, donde lo lleva personal del Servicio Penitenciario.

En ese estado llegó a la audiencia de juicio abreviado, en la que fiscal Alejandra Altamira informó que la calificación había sido modificada, dado que la pericia efectuada al revolver determinó que no tenía balas. Por ese motivo la acusación quedó más aliviada para el autor del hecho: “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada”.

El acuerdo, que fue acompañado por la defensora Oficial Adjunta Cecilia Ibáñez, incluyó imponerle un castigo de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por los antecedentes delictivos que posee González. Lo habían condenado a 20 años de prisión por una sumatoria de causas. Una de ellas también fue por un asalto a mano armada. En noviembre de 2022 había agotado ese castigo.

El imputado aceptó la sanción acordada, con lo que quedó asentado que reconocía haber sido el autor del atraco.

Informes médicos acreditan sus problemas de salud

Pero las partes plantearon que la detención la debía cumplir en forma domiciliaria y propusieron que sea la casa de su madre en el barrio Michi Michi, ubicado a la vera del canal principal de riego, al norte de Ferri, donde cumplía la preventiva.

El fundamento fue su frágil estado de salud, el que fue acreditado por informes sociambientales y del Establecimiento Penal 5 de General Roca, que indicó que esa prisión no reune las condiciones necesarias para su correcto cuidado y tratamiento.

Tampoco, agregó ese trabajo, le podían garantizar una dieta adecuada, ni un espacio físico acorde para la dialisis. Como conclusión, dictaminaron que era conveniente que quede en prisión domiciliaria.

El juez Guillermo Merlo avaló el acuerdo y dictó el fallo en los términos planteados por las partes. No obstante le aclaró que la continuidad de la prisión domiciliaria la deberá revisar el Juzgado de Ejecución, en una audiencia a realizarse próximamente.