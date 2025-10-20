Comerciante sufrió tres robos en un mes: "Así no podemos seguir"

Es una tienda de indumentaria deportiva que lleva funcionando poco más de 30 días. El sábado le destruyeron la vidriera. Pero sufrieron otros dos hechos anteriormente.

Tres robos en un mes sufrió la tienda de Roca. El último fue el sábado. Le reventaron la vidriera con una piedra.

La inseguridad sigue golpeando en la región, pero hay casos que sorprenden más que otros. Uno de ellos tiene como protagonista a una tienda de indumentaria deportiva, donde sufrieron tres robos en tan solo un mes , el lapso que lleva funcionando, provocando enormes pérdidas económicas.

“Era la una de la mañana, yo estaba durmiendo desde las diez. Me llamaron avisándome que nos habían vuelto a robar . Estamos totalmente muy tristes. La verdad que con todo el laburo que lleva poner un local, emprender hoy, con esto nos rompieron”, relató la damnificada.

El último golpe lo sufrieron el sábado por la madrugada , cuando desconocidos rompieron una ventana con un escombro y entraron al comercio, ubicado sobre calle Neuquén casi 25 de Mayo de General Roca .

Neuquen y 25 de Mayo Roca

La comerciante mencionó que están evaluando alternativas para reforzar la seguridad, aunque las opciones implican un costo elevado para un emprendimiento que recién comienza.

“Sabemos que una posible solución sería poner rejas o persianas, y somos conscientes de eso, pero el costo es muy alto. Ya pusimos un seguro, pero la verdad que no tenemos un mango. Así no podemos seguir”, expresó a ANRoca.

Con tono de angustia, agregó: “Sufrimos tres robos en un mes. Abrimos hace un mes, es una locura. La verdad que siento mucha tristeza, mucha impotencia. Así es realmente muy difícil”.

Una sucesión de golpes delictivos

El primer hecho se había registrado el 15 de septiembre, apenas una semana después de la inauguración del local. Dos personas en moto se detuvieron frente al comercio, rompieron el vidrio de la puerta de entrada con un escombro y se llevaron cinco remeras.

Mientras que el segundo ocurrió el viernes 10 de octubre, cuando cerca de las 6 de la mañana rompieron el vidrio de la puerta e ingresaron para llevarse varias prendas. En aquella ocasión, la dueña ya había manifestado su preocupación: “La verdad que está difícil, si nos roban cada dos semanas, no sé si vamos a llegar a fin de año”.

Pese a la sucesión de hechos, las emprendedoras aseguraron que seguirán adelante: “Seguimos con fuerzas, pero también en un momento de reflexión, tratando de entender cómo seguir sin perder las ganas ni la fe”.