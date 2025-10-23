Policiales LMCipolletti choque Choque en cadena en la ex Ruta 22: ¿lo provocó un ex policía?

Tres autos protagonizaron el siniestro en la multitrocha. Aguardan la realización del alcotest al conductor que provocó el choque.







Esta mañana alrededor de las 7:30 el tránsito sobre la multitrocha sufrió una alteración cuando tres autos chocaron en la mano de Plottier hacia Neuquén. Afortunadamente, no se registraron lesionados, aunque el conductor que provocó el choque por alcance, quien trascendió que sería ex integrante de las fuerzas de seguridad y estaría en estado de ebriedad, comenzó un altercado.

Según informó el móvil de LU5, el accidente ocurrió altura del Batallón de Ingenieros de Montaña N° 6, generando un momento de tensión entre los conductores de un Fiat Chronos, un Renault Logan, ambos blancos, y un Peugeot 208 gris. En primera instancia, al descender de los vehículos comenzaron una discusión. Finalmente, resolvieron el altercado e intercambiaron sus respectivos seguros.

No obstante, tras un apretón de manos, el hombre mayor de edad, quien conducía el último auto, marca Peugeot 206 gris, intentó agredir a la familia del auto que trasladaba a una niña a la escuela. Se trataba de un remis, un auto de alquiler, que fue impactado directamente por el Peugeot.

choque multitrocha borracho El mayor punto de tensión ocurrió cuando intervino la Policía, quienes colocaron un cono para reducir la velocidad ante la intensa circulación en esa franja. En aquel momento, el hombre comenzó a "chapear" con su supuesto rango de subcomisario retirado. Si bien no fue detenido, los efectivos lo retuvieron en el lugar para realizar el alcotest. Por su parte, el tránsito redujo la velocidad pero no se vio interrumpido porque el incidente ocurrió sobre la banquina.