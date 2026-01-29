Cayó en Sargento Vidal un prófugo de La Pampa: lo buscaban por abuso sexual

El sujeto de 54 años se había radicado en la localidad el Alto Valle rionegrino. Tras tareas de vigilancia de policías rionegrinos y pampeanos, lograron su detención.

El hombre de 54 años fue detenido en Sargento Vidal en un opertivo conjunto entre la policía rionegrina y de La Pampa. Estaba prófugo por abuso sexual.

En un operativo conjunto llevado a cabo entre integrantes del Cuerpo de Investigación Judicial de Cipolletti (Brigada) y efectivos policiales de Santa Rosa, La Pampa , lograron atrapar a un hombre que en la vecina provincia era buscado por una causa de abuso sexual.

La detención se produjo el último miércoles en Sargento Vidal , la localidad ubicada en el Alto Valle rionegrino que pertenece administrativamente al municipio de Campo Grande.

Fuentes de la policía local informaron que el procedimiento se realizó alrededor de las 19:15, luego que efectuaran tareas de inteligencia y observación en un inmueble situado en inmediaciones de la esquina de la calle José Hernández -que corre paralela a la Ruta Nacional 151- y La Pampa, donde sospechaban que podía esconderse el prófugo.

Cayó en Sargento Vidal un prófugo de la Justicia de La Pampa buscado por abuso sexual

El dato no era errado, porque allí lograron interceptar al sujeto, identificado como Hugo Guillermo Pérez, de 54 años de edad y oriundo de Córdoba, quien se encontraba residiendo en el lugar y tenía pedido de captura dictado por la Justicia pampeana por un caso de abuso sexual.

Pérez fue trasladado a la Comisaría 7ma de Cinco Saltos, donde había quedado detenido. Tomó intervención en la diligencia la Fiscalía Descentralizada de la misma ciudad, a cargo de Judith Sacomandi, quien dispuso continuar con las actuaciones de rigor y solicitó el pedido de audiencia para el control de detención.

Le robaron un enorme televisor y culpó a su ex pareja

Policías de la Comisaría 9° de Catriel intervino en un hecho de hurto, tras un aviso telefónico que alertaba sobre movimientos sospechosos en la vía pública.

El procedimiento se realizó el martes por la madrugada y inició a partir de un llamado realizado por una mujer, quien manifestó que su hijo había observado a tres hombres trasladando un televisor, el cual posteriormente ocultaron en un descampado.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a identificar y demorar a dos de los tres sospechosos en la intersección de las calles Pedro Giachino y Jujuy, constatándose que tenían en su poder un televisor LED de aproximadamente 42 pulgadas.

Comisaria 9 Catriel

Lo sorpresivo fue que, en el marco de las diligencias de la investigación emprendida, se contactó a una mujer de 35 años que manifestó haber sido víctima de un robo en su domicilio, y acusó directamente a su ex pareja como el autor robo.

En consecuencia, radicó una denuncia en el marco de la Ley 3040 (de "Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, además de la correspondiente denuncia penal por hurto con violación de domicilio, precisaron desde la fuerza policial.

Por disposición judicial, se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de hurto, quedando a la espera de directivas de la Fiscalía interviniente. En tanto que el televisor que habían secuestrado cuando sorprendieron a los ladrones, fue restituido a la damnificada.