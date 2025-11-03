Atacó a un automovilista con un destornillador y va seis meses a prisión

Tenían problemas previos y lo sorprendió dentro del vehículo. No lo lastimó, pero se consideró que usó la herramienta como un arma. Tenía antecedentes, por eso va preso.

El agresor usó un destornillador en el ataque. Aceptó su culpa y va seis meses a prisión.

Un hombre que reconoció que atacó a otro con un destornillador fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento obligatorio porque tiene antecedentes penales.

La agresión, que no provocó lesiones, se produjo el 29 de mayo último, alrededor de las 18:30, en inmediaciones de la esquina de las calles Perú y Pastor Bowdler , en el barrio Luis Piedrabuena de Cipolletti, en proximidades de una plaza que suele estar poblada de niños.

En ese lugar se encontraba la víctima en el interior de un vehículo , cuando imprevistamente apareció Sergio Carlos Martínez vestido con ropas que le ocultaban el rostro , quien se plantó del lado de la ventanilla del acompañante y lo agredió a puntazos con la herramienta.

Arrancó y escapó

El conductor logró poner en marcha el rodado y escapar, mientras Martínez lo persiguió a pie.

Pero a poca distancia se encontraron con dos policías que realizaban patrullajes en bicicletas, quienes lograron detener al atacante, que fue imputado por el delito de abuso de armas, dado que se determinó que utilizó el destornillador para hacerle daño.

En una audiencia realizada recientemente la defensora oficial Silvana Ayenao y el fiscal adjunto Juan Pablo Escalada propusieron cerrar la causa en un juicio abreviado, que requería la confesión del acusado. El acuerdo establecía imponerle seis meses de cárcel de cumplimiento efectivo más la declaración de reincidencia, dado que cuenta con una condena dictada en abril de 2023, también de seis meses tras las rejas, por “amenazas en concurso real con lesiones”.

La víctima aceptó esa solución al conflicto, lo mismo que Martínez, por lo que quedó asentado que asumía su culpabilidad.

Plaza Piedrabuena

La jueza Alejandra Berenguer también avaló el acuerdo alcanzado entre las partes y dictó la sentencia en los términos que habían planteado.

Explicó que se encontraba “acreditada la existencia histórica del hecho” como fue expuesta en la audiencia con la evidencia detallada y el “reconocimiento expreso del acusado”.

También admitió la pena propuesta, dado que “se encuentra dentro de los límites establecidos para el delito achacado”, sumado a los antecedentes penales condenatorios que posee.

La magistrada ordenó en el fallo comunicarlo al Servicio Penitenciario Provincial para que proceda a alojar al condenado en un Establecimiento de Ejecución Penal para que comience a cumplir la pena.

Una herramienta convertida en arma

El uso destornilladores como armas para provocar lesiones aparecen en innumerables crónicas policiales, con casos que resultaron fatales. Uno de los más dramáticos que se recuerden en la provincia ocurrió años atrás en General Roca, donde un hombre intentó asesinar a su ex pareja utilizando, precisamente, una herramienta para ajustar y aflojar tornillos.

El acusado llegó a juicio detenido con prisión preventiva y deberá responder como autor de los delitos de "tentativa de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y violencia de género, con violación de domicilio".

El hombre sospechaba que la mujer tenía amante y la apuñaló. El hecho ocurrió en mayo de 2016, alrededor de las 17:30, en la vivienda de la mujer. Allí, según surgió, "el imputado habría ingresado contra la voluntad de sus moradores (...) y aprovechando que la damnificada se encontraba sola, con la intención de darle muerte la habría atacado por la espalda", utilizando un destornillador de unos 30 cm. de largo. La víctima resultó lesionada en numerosas partes del cuerpo, recibiendo entre seis y ocho puñaladas.