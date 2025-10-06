Asesinaron a puñaladas a un joven en Centenario: quién era

El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes en un sector de la Peatonal 4. La víctima alcanzó a correr unos metros antes de desplomarse en la vía pública.

Un violento crimen conmocionó a Centenario en las primeras horas del lunes. Un joven fue asesinado a puñaladas tras una pelea que habría comenzado dentro de una vivienda y se extendió hasta la vía pública. El hecho, ocurrido cerca de la medianoche, derivó en un intenso operativo policial en plena segunda meseta.

Según las primeras informaciones, la víctima recibió una herida de arma blanca en el abdomen y, en un intento desesperado por pedir ayuda, corrió hasta la calle Nicaragua, a metros de una sucursal del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Allí se desplomó, mientras los vecinos escuchaban gritos y observaban cómo una pareja —un hombre y una mujer— se alejaba corriendo del lugar.

El joven asesinado fue identificado más tarde como Mauricio Adán Isla , de 27 años, domiciliado en la segunda meseta de la ciudad. Fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció durante la madrugada debido a la gravedad de la herida.

hospital centenario

Personal de la Comisaría 52 y del Hospital Natalio Burd intervinieron de inmediato para asistirlo. La escena del crimen fue acordonada y durante las primeras horas del día los investigadores de la Fiscalía de Homicidios y de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II realizaron peritajes en la zona.

Los agentes de Criminalística hallaron manchas de sangre en distintos puntos de la peatonal y algunos objetos personales que podrían ser clave para reconstruir el recorrido de la víctima y establecer el origen de la pelea. Se presume que la agresión se produjo durante una confrontación entre varias personas, aunque todavía no hay detenidos.

El sector de la Peatonal 4, ubicado entre las calles Nicaragua y Panamá, permaneció cercado durante varias horas. Vecinos relataron que escucharon una fuerte discusión antes de los gritos de auxilio, y que el ambiente en la zona fue de confusión y miedo. “Primero pensamos que era una pelea más, pero después vimos correr a un chico herido”, contó una residente del barrio.

comisaria 52 centenario

Cuál es el estado de la investigación

Los investigadores trabajan para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen. No se descarta que haya registros de cámaras de seguridad en el área que puedan aportar información sobre los movimientos previos y posteriores al ataque.

Mientras tanto, amigos y familiares de Isla se mostraron conmocionados por la noticia. En redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida y pedidos de justicia para el joven, quien era muy querido en su entorno y, según allegados, “no tenía problemas con nadie”.

La fiscalía espera los resultados de los peritajes y del informe forense para avanzar en las próximas horas con nuevas medidas que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables del homicidio.