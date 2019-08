Piloto de rally lo partió en dos en un choque y será resarcido

A raíz del accidente se promovieron dos demandas civiles por daños y perjuicios: por un lado, el conductor del Fiat 125 que fue embestido cuando pretendía ingresar a Cuatro Esquinas y, por el otro, el hombre que manejaba el Fiat Palio. Ese coche en realidad había sido alquilado por el conductor para participar de la competencia, puesto que se trataba de un vehículo adaptado para correr. En ese momento iba desde el lago Pellegrini hasta la Isla Jordán, que eran los lugares en los que se corrían las pruebas de la etapa.

Se determinó que el Fiat 125 pretendía ingresar a un sector de Cuatro Esquinas y que giró a la izquierda en la Ruta 151 “sin tomar los recaudos necesarios”. Sin embargo, las dos pericias que se hicieron concluyeron que el auto de competición circulaba a una velocidad de 110 kilómetros por hora y en la otra pericia, a 173 kilómetros por hora.

En el peritaje de un licenciado en Criminalística se indicó que “de haber circulado el Palio a una velocidad reglamentaria (a 60km/h) se hubiera detenido 23 metros antes del punto de impacto, lo que torna evidente que el accidente se hubiera evitado”.

“De todo el mérito que ese análisis me merece, he formado suficiente convicción sobre la innegable responsabilidad que le cupo al conductor del auto preparado para rally, en el accidente provocado en la Ruta 151 (fuera del circuito de la mentada carrera)”, concluyó el fallo del Juzgado Civil 3, que todavía no está firme porque puede ser apelado.