"Pienso mucho y me imagino siendo campeón"

En Boca las cosas no están mucho más claras en algunas posiciones. Ramón “Wanchope” Ábila es número puesto para estar en el Monumental, pero para acompañarlo en la delantera hay varios nombres de peso. La presencia del colombiano Sebastián Villa desde el inicio no correría peligro, aunque Carlos Tevez y Darío Benedetto podrían llegar a amenazar su titularidad si Guillermo se inclina por mandarlos a ambos a la cancha de entrada.

Hasta Mauro Zárate, quien parece estar relegado en la consideración del entrenador por estos días, podría aparecer desde el comienzo en Núñez.

El lateral derecho del Xeneize es otra de las zonas sin definición. La opaca tarea de Leonardo Jara en la ida podría otorgarle una chance a Julio Buffarini.

Además, Pablo Pérez arrastra una molestia en el talón y viene de una semana de no poder entrenarse con normalidad. Fernando Gago y Agustín Almendra son opciones probables para sustituirlo si es necesario.

Confianza

Mientras que en el Millo no habla nadie, ayer en Boca hablaron dos jugadores que tienen asegurado su lugar en la revancha.

Wilmar Barrios está confiado. A poco menos de tres días de la superfinal, los augurios del jugador Xeneize son altamente positivos. Tanto, que se la jugó en conferencia de prensa: “Me imagino siendo campeón”.

“Pienso mucho y me imagino quedando campeón. Es un anhelo, un objetivo que tengo desde que llegué. Jugar la Copa fue algo que hizo que me quede. (...) Me entusiasma, me motiva y me pone feliz pensar que el sábado puedo conseguir esa hazaña, de salir campeón”, expresó el colombiano.

Nahitan Nández, por su parte, habló en conferencia de prensa junto a Wilmar Barrios y se mostró confiado. “Estos partidos se ganan con detalles. Tenemos que estar atentos a todo. Pueden ser 90 minutos, como 120 y tenemos que ir ganando el partido desde el primer minuto. Estamos confiados y vamos a ir a ganar”, afirmó el uruguayo.

“Estamos tranquilos con el trabajo que hicimos y vamos a llegar muy bien. Tenemos un plantel muy parejo, y le toque jugar al que le toque, va a estar a la altura de cumplir la función que tenga que cumplir”, agregó.