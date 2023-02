País LMCipolletti Miguel Angel Pichetto Pichetto no se arrepiente de "ser un dinosaurio" y habló de "política de gueto"

El ex senador Miguel Ángel Pichetto ratificó sus dichos contra la ministra de Mujeres, y hasta subió la apuesta: "Es un ministerio para las minorías", dijo.







Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de La Nación, ex candidato a vice de Mauricio Macri, y también ex aliado del kirchnerismo, se mostró impepinable frente a sus recientes y polémicas declaraciones. En otras cosas, aseguró que no se arrepiente de sus dichos con respecto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina. También dijo que se hace cargo de sus palabras, pero que jamás se pronunció contrar "ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual". Para más detalles, Pichetto dijo que sus cuestionamientos contra la ministra fueron por el silencio ante el caso de Lucio Dupuy.

"Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento, ni le hecho la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo. Además nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual", dijo Pichetto, y de pasó agregó que el ministerio de Mujeres es para las "minorías".

En diálogo con Radio Rivadavia, el ahora referente de la oposición dijo: "Me preguntaron por el caso Lucio y yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible y ni siquiera quiero entrar en las aristas espinosas, en la violación sistemática por vía anal con aparatos que le realizaban la madre y la pareja".