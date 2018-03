Atemorizados, los vecinos prefieren no dar la cara, pero en las redes sociales ya empezó un escrache de los principales sospechosos que meten miedo en el barrio. De acuerdo con fuentes policiales, los ladrones con varios antecedentes se enfocan en las motos y no dudan en atacar a los vecinos que se mueven a pie o en bicicleta. La inquietud no se limita a los particulares sino también a los comerciantes, que deben cerrar temprano sus despensas para evitar posibles atracos.

Uno de los delincuentes es conocido por su apodo de Chucky y hasta hace un tiempo se encontraba en el Distrito Vecinal Noreste. Sin embargo, indicaron las fuentes, volvió a Costa Norte y, con la complicidad de otros jóvenes, les roba a las familias del barrio.

Otro de los sospechosos es un pistolero asociado a la muerte de un joven en la costa neuquina. Según la investigación, habría disparado desde Cipolletti sólo por diversión y mató a un bañista de la vecina provincia.

A los anteriores ladrones se suma otro delincuente vinculado a los desarmaderos de motos.

Las fuentes puntualizaron que reina la impunidad entre estos delincuentes, que se mueven a sus anchas y a los que parece no preocuparles demasiado lo que dispone la Justicia sobre “pautas de conducta”.

Los vecinos no quieren hablar por el lógico miedo a represalias y las únicas acciones que hicieron en el último tiempo fue el escrache en redes sociales como Facebook o Whatsapp, con fotos de los delincuentes.

En el barrio esperan alguna medida por parte de la fiscalía cipoleña y que los responsables de los hechos delictivos terminen tras las rejas. “Nadie quiere decir nada por miedo a represalias”, confesó una vecina a LM Cipolletti, quien aseguró que ni los taxis quieren hacer viajes a ese punto de la ciudad.