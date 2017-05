Pasito a pasito, está entre los 8

Rival mañero el equipo de Víctor Gómez, que trajo los recuerdos de viejas definiciones en La Visera con final no tan feliz para el dueño de casa.

Era clave el pasaje no sólo para extender la temporada, sino también para alimentar la llama de la ilusión, que ahora no la apaga nadie, porque Cipo se unirá a los cuatro que no ascendieron por el pentagonal (ganó Agropecuarios) y a los mejores de la reválida, que todavía no tiene definición porque resta el fallo del Tribunal respecto de Gutiérrez de Mendoza y Defensores de Villa Ramallo (ver aparte).

Para llegar a todo esto hubo que pasar una prueba de fuego sobre el sintético: el local, con dos líneas de cuatro pero de tinte ofensivo por las bandas con el ingreso de Gustavo Del Prete por Ezequiel Ávila (en relación a la ida).

La visita escogió el mismo dibujo pero con una misión diferente, aunque de la mano de César More se animó a pelearlo en la mitad de la cancha. No fue un partido de muchas situaciones de peligro: en la primera parte, la más clara fue un penal no sancionado a César Medina por agarrón en la pelota parada que Federico Presa prefirió no cobrar a los 9 minutos y un remate de Lucas Mellado tras una corajeada personal que se fue ancho por el palo derecho del arco defendido por Pablo Lencina a los 21. Juventud contó la única suya a los 40, con un disparo del propio More que controló Alasia sin problemas.

La última del capítulo inicial depararía un problema para los entrenadores, porque Daniel Opazo y Caín Fara se trenzaron en un tumulto de guapos y ambos vieron la roja.

”Fue el esfuerzo del año. Sabíamos que iba a ser así si no convertíamos rápido. Los peanales me encantan”. Matías Alasia

Decididos

Para la reanudación, Gómez prescindió del 9 (Leandro Martínez) y mandó a la cancha a un defensor. Henry Homann siguió con los mismos nombres, aunque adelantando a Del Prete para acompañar a un maltrecho Germán Weiner.

Los minutos se consumieron con la posesión mayoritaria del visitante, sin real peligro excepto un disparo de Gustavo Ibáñez que llenó de tensión a las tribunas.

El cuarto de hora final soltó a Cipo en el ataque por el empuje de la gente. Ya con Jorge Gaitán y Ávila en cancha, pareció que era el momento de sumar otro delantero cuando Gastón Pinto no aguantó más el dolor en la rodilla, pero el Ruso dispuso el ingreso de Nelson Seguel para mantener los cuatro hombres en el fondo.

La del final fue la mejor de Cipo en el partido, con el pase de Gaitán para Ávila a espaldas de todo el fondo salteño que tomó al zurdo con su pierna menos hábil y la definición se le terminó abriendo para sellar el 0 a 0 final que los mandó a los penales.

Doce pasos

Desde el punto penal arrancó el local, fallando con Marcos Lamolla que envió su remate muy alto sobre el ángulo izquierdo del 1. Ibáñez acertó el suyo para Juventud que parecía agrandarse, pero Valente aportó tranquilidad en el segundo y Alasia revivió al estado conteniendo el de Marcos Litre.

Weiner y Mellado tampoco fallaron para Cipo, que terminó de festejar con el desvío del remate por parte de Claudio Ávalos y la parada con los pies de San Alasia a Ricardo Gómez para desatar el éxtasis en una Visera que promete lleno total para el próximo partido ante Gimnasia y Tiro de Salta o Gimnasia de Mendoza.

¿Cuál será el próximo rival del Albinegro?

Cipolletti ya está clasificado a la siguiente instancia del Federal A con los ocho mejores equipos, pero todavía no conoce su rival.

El nombre depende de la decisión que tome el Tribunal de Disciplina en relación con la serie entre Gutiérrez de Mendoza y Defensores de Villa Ramallo, que no empezó por la agresión con una bomba de estruendo arrojada desde la tribuna cuyana en la previa al partido de ida el jueves pasado.

Hasta las 16 de hoy tiene tiempo el club señalado para presentar su descargo, el cual hace foco en la “simulación” por parte del defensor del Granate Leonardo Mignaco.

Lo cierto es que la eliminatoria se resolverá en los escritorios y, dependiendo de quien pase, alterará el destino del Albinegro, que lo único concreto que tiene es su condición de local para el primer juego de lo que se viene, casi con seguridad el próximo domingo.

Si el Consejo le da por ganada la serie a los bonaerenses, el rival de Cipo será Gimnasia y Tiro de Salta y si el fallo elimina al conjunto de Ramallo, Gimnasia de Mendoza estará de regreso en La Visera el fin de semana.

Ambos vienen de quedar eliminados en el pentagonal, donde se consagró campeón Agropecuario de Carlos Casares, ascendido directamente a la B Nacional 2017/2018.

A cancha llena, como en los viejos tiempos

El empate en Salta y la instancia decisiva que se vivía por el extenso Federal A convocaron a la mayor asistencia por parte del público local a La Visera en toda la temporada.

Unas 8000 personas coparon plateas y populares en el estadio albinegro que no registró incidentes de ningún tipo, aunque el cacheo de la previa alteró los ánimos de muchos que no pudieron cortar a tiempo con la sobremesa dominguera y se les hizo larga la espera sobre la calle O’Higgins.

Una cuestión a mejorar para lo que viene será disponer de la segunda entrada por el pasaje Kleppe desde mucho antes, para facilitar el ingreso y distribuir de la mejor manera posible a los presentes.

Por lo vivido en Mendoza, desde la voz del estadio se alertó a los hinchas para que no arrojaran pirotecnia y todos respondieron positivamente.

Desde la popular lateral compartieron debajo del enorme telón la salida del equipo a la cancha en medio de papelitos y globos que completaron el cotillón blanco y negro.

Ya se imaginan lo que será el próximo encuentro en casa.