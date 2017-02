Partidos nocturnos y amistosos para Cipolletti

De noche, y con ingreso habilitado para el público, jugará Cipolletti como local en los próximos días en el sprint final de preparación rumbo al 10 de marzo.

La serie amistosa contra Belgrano de Santa Rosa se pondrá en marcha el miércoles a las 21:30 con las tribunas habilitadas para los hinchas locales. La popular tendrá un valor de $100, la mitad de lo que saldrá una platea, para ver a los equipos que esperan por la reanudación del Federal A.

Devolviendo gentilezas, el 1º de marzo el Albinegro viajará hasta La Pampa para animar la revancha, en el que se presume será el último encuentro preparatorio para los rionegrinos. Cipo jugará en la ronda campeonato durante el primer cuatrimestre del 2017, mientras que su rival tiene como premisa mantener la categoría.

En el medio, y respetando el compromiso que asumió con la CAI de Comodoro Rivadavia, el Albinegro recibirá a una nutrida delegación visitante que vendrá con dos planteles al Alto Valle.

En un ámbito no tan formal como ante Belgrano, Cipo animará dos encuentros con los del Federal B que salen de gira para darle rodaje a los jóvenes jugadores en medio del parate, que en el caso de esa divisional será hasta mitad de año.

No se cumplirá la deuda de Brown de Puerto Madryn que recibió a los de Henry Homann, pero luego no emprendieron el viaje para presentarse en La Visera, algo que lamentó no sólo el cuerpo técnico, sino también los dirigentes cipoleños.

Interliga

La actividad de hoy en La Visera será exclusiva del equipo liguista que dirige Bruno Gorer, que será anfitrión de un minicertamen de preparación con vistas al inicio de las temporadas en Lifune y la Confluencia.

A las 17:30 se enfrentarán Deportivo Roca ante Patagonia de Neuquén y desde las 20 saldrán al campo el dueño de casa y el Rojo de la vecina capital. Los ganadores jugarán la final mañana a las 21, mientras que los perdedores irán de preliminar a las 18:30.

El ingreso al público no será gratuito, tendrá un costo de $50, pero con el mismo se puede acceder a los dos partidos de cada jornada.

La plata recaudada será destinada a solventar los gastos del cuadrangular, sobre todo en lo relacionado con la contratación de los árbitros, que serán oficiales de la liga local.

AFA

Frenan una nueva crisis dirigencial

Ayer no fue una jornada exenta de especulaciones en torno a la crisis del fútbol argentino.

Sorprendió la FIFA queriendo bajar la cantidad de representantes del ascenso en el nuevo estatuto. De los convenidos 21 votos de las divisiones menores, el borrador que llegó a Buenos Aires desde Zurich lo bajaba a 19 volcando la diferencia al fútbol playa, de salón y el femenino.

Temía el ascenso que ante la numerosa brecha con primera (22 votos inamovibles), en el futuro se vieran avasallados.

Entre dirigentes y la acción del gobierno nacional terminó echándose por tierra esta posibilidad y ratificando la apertura de sobres por los derechos de televisación para el lunes.