A pesar de que en el desarrollo del juicio oral prefirió no declarar, el acusado de descuartizar a Martínez Parra durante un hecho ocurrido en octubre de 2015 accedió a brindar su versión de los hechos a LM Cipolletti y se despegó totalmente del crimen. “Estoy en una causa que no tengo nada que ver”, aseguró, y agregó: “Parece todo en contra mío, me parece una cama, toda una tramoya”.

De acuerdo con la fiscalía, a cargo de Marcelo Gómez, hay múltiples elementos que incriminan al detenido y por ese motivo, en los alegatos, reclamó la máxima pena de prisión.

Sin embargo, recordó Carrasco, los testimonios “no me involucraron, en todo lo que dijeron no estoy involucrado en nada”.

El hombre oriundo de Fernández Oro recalcó que no tiene antecedentes penales y que jamás tuvo problemas con la Policía. En cuanto a los elementos de sospecha, indicó: “Yo usaba herramientas para trabajar y me lavaba la ropa, las zapatillas y para ellos, por eso, soy el asesino, algo que no cabe en mi cabeza y tampoco en la de ninguno de mis familiares”.

Carrasco le alquilaba una pieza a Martínez Parra y, según uno de los testigos, cuando se encontraba desaparecido el abuelo desplegó una conducta sospechosa lavando su ropa un día de lluvia. La parte acusadora planteó que esta fue una de las tantas acciones tendientes a eliminar rastros de sangre de la víctima.

Enfático, el detenido indicó que es una hipótesis muy rebuscada y que “la Justicia no trabajó, no se metió profundamente en el tema, fue todo como muy rápido, como que busquemos a este pendejo, el que más encaja y cerramos el caso”. Advirtió: “En esa casa entraba y salía mucha gente, más de una vez llegué y me encontré con gente”.

Respecto del alegato acusatorio, Carrasco no dudó en señalar que “el trabajo del fiscal fue por arriba” y en un mensaje a la familia de la víctima, remarcó: “Yo les digo que soy totalmente inocente y quiero que se encuentre a los responsables”.

“Me llevaba re bien, espectacular con el abuelo, yo lo quería como a un padre, nos conocíamos desde hace mucho tiempo”. Carlos Andrés Carrasco. Actualmente detenido en la cárcel de Viedma

Carlos Carrasco está acusado del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber sido cometido criminis causa.

Fue atacado en la cárcel de Roca y perdió el ojo izquierdo

Durante su tiempo de encierro, Carlos Carrasco no la pasó bien y una violenta disputa en la cárcel de Roca le provocó la pérdida de un ojo. En la actualidad, se encuentra alojado en Viedma aunque no mucho mejor: “Necesito mi libertad porque acá me estoy volviendo loco”.

Por otro lado, dolido por la dura acusación de que descuartizó al abuelo Juan Martínez Parra, comentó: “Mis hermanitos chicos están mal, no me gusta el tratamiento de los medios”.

El defensor de Carrasco expuso varias nulidades en relación con la investigación y no descartó una declaración de inimputabilidad. Pero su representado se opuso a esta idea y desde la cárcel aclaró: “Yo no estoy loco, soy una persona consciente, común y corriente, testigo de Jehová, no me parece llevar la causa por ese lado, yo no quiero ir a ningún loquero”.

Según la acusación, Carrasco asesinó a Martínez Parra para cobrar unos plazos fijos. Estos documentos fueron sustraídos tras el hecho.

La sentencia se conocerá el jueves al mediodía.