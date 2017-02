Para Toviggino, "el fútbol no arrancará el 3 de marzo"

Presidente del Consejo Federal, miembro de la Comisión Normalizadora, pintaba para candidato a presidente de la AFA... En fin, son varios los rótulos a través de los cuales se lo podría presentar a Pablo Toviggino, pero hay uno que le calza mejor que el resto: “acérrimo defensor del fútbol del interior”. Palabra muy buscada en medio de la crisis que vive la AFA, el dirigente santiagueño ayer habló en exclusiva con LM Neuquén.

-¿Arranca el torneo el 3 de marzo?

Yo diría que arranca en la primera quincena de marzo, del 3 al 15. Incluso me parece que es más viable que empiece el 10 por una cuestión de fondo, que tiene que ver con la rescisión del contrato del Fútbol para Todos. Si tomás en cuenta que el día 24 estaríamos celebrando una asamblea en la cual se rescindiría el vínculo, me parece casi imposible por el mismo proceso administrativo del Estado que del 24 al 3 puedan hacer efectivo ese dinero.

-Hay planteles de la categoría licenciados por falta de recursos, ¿qué salida le ves?

Entendemos la situación. Muchos de ellos dependen del aporte del pago mensual de los 250 mil pesos. No es un problema puntual de la categoría, sino un problema del fútbol argentino. Hay que ser mesurados y esperar que las instituciones logren pasar esto, pero siendo realista, no con promesas incumplidas.

Los clubes del Alto Valle hacen un gran esfuerzo para ser competitivos, ¿qué mensaje les darías?

El fútbol patagónico es uno de los más sacrificados por las distancias, es la gran barrera que tiene que superar la dirigencia. Hacen un gran trabajo y están a la altura de las circunstancias.

-¿Para el interior sería beneficioso Chiqui Tapia en la presidencia?

Te diría que sí, lo he probado y comprobado. La categoría Federal A tenía 12 invitados de los 36 que no recibían importe a fin de mes. Cuando planteé esta situación, Tapia me apoyó para que esos clubes también cobraran como corresponde. Lo pongo a modo de ejemplo, si él es presidente, te aseguro que la parte del interior va a estar garantizada.

