Video: maestra enseña ESI a sus alumnos con una canción

“Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber. No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer”, comenzó la composición.

Seguido a eso decía: “Si alguien se me acerca y me quiere tocar, y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo no. ¡Fuerte digo no! Y cuento sin miedo lo que me pasó”.

Embed @eugebarker “Yo sé cuidar mi cuerpo” Cantando con 3er grado ♥ Una canción que vale la pena enseñar a cantar. Y hablar sobre la letra, cómo disparador.. hacer la pregunta de qué manera cuido mi cuerpo? Las respuestas son muy interesantes!! sonido original - Euge Barker

“Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas yo le digo no, fuerte digo ¡no! ¡Yo sé cuidar mi cuerpo! Mi cuerpo sólo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar”, sigue la canción. “Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas yo le digo no, fuerte digo ¡no! ¡Yo sé cuidar mi cuerpo! Mi cuerpo sólo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar”, sigue la canción.

Rápidamente la publicación se volvió viral y ya que alcanzó más de 295 mil me gusta y más de 3 mil comentarios, de otras personas que se sorprendieron por completo por el original método que usó la docente.

Muchos comentaron que este es el tipo de enfoque necesario en la educación de los jóvenes en temas sensibles pero fundamentales. “Para mí, quien esté en contra de la ESI es porque realmente tienen miedo de que los nenes empiecen a hablar. De esos hay que cuidarse”, “Euge como no apareciste 23 años atrás con esta canción, me hubieras cambiado la vida totalmente”, “No paro de llorar, que divina manera de llegar a los niños con estas cosas tan importantes”, fueron algunos de los emotivos mensajes que recibió la docente en su cuenta de TikTok.