¿Un nuevo acuerdo con el FMI? Patricia Bullrich, polémica

"Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI , podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible", afirmó Bullrich durante la entrevista, en la que amplió lo mencionado en la Rural. Claro, aquí añadió un elemento clave: hasta ahora no había hablado de acordar nuevamente con el Fondo.

El jefe de Gobierno había afirmado que "no es serio" hablar sobre una unificación cambiaria desde el primer día de gobierno, algo que Bullrich propone.

"El blindaje" al que aludió Bullrich en sus declaraciones remite al acuerdo que suscribió el 28 de enero 2000 la administración de Fernando De la Rúa (en la que fue ministra de Trabajo) con el FMI para obtener un desembolso de 7400 millones de dólares. Sin embargo, aún con ese préstamo, no se logró contener la fuga de capitales y la crisis que desembocó en el estallido social de diciembre de 2001.

Sobre los planes sociales, Bullrich aseguró que se sostendrán durante una etapa, pero que luego finalizarán. "Le vamos a hablar a la gente sin intermediarios, y la Argentina en cuatro años va a estar toda trabajando. A quien quiera adaptarse, le vamos a dar posibilidades y capacitación. Y quien no, tendrá sus consecuencias. No puede ser que la gente que trabaja tenga que seguir pagando a aquellos que no quiere adaptarse a un sistema laboral", sostuvo la exministra de la gestión de Mauricio Macri y de Fernando de la Rúa.

La declaración sobre un nuevo acuerdo con el Fondo le costó varias críticas. Uno de los primeros en cruzarla en Twitter fue Ramiro Marra, uno de los políticos que forman parte del espacio de La Libertad Avanza, quien afirmó que "es una idea peligrosísima", puesto que pedir créditos al FMI "solo nos hunde en más deudas y dependencia".