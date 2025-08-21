Patadas, insultos y golpes: el ataque de un sindicalista a Eduardo Feinmann cuando salía de la radio

El periodista fue sorprendido este jueves y todo terminó con la intervención de la policía. El violento momento quedó grabado.

El candidato a diputado nacional Marcelo Peretta protagonizó un fuerte ataque con el periodista Eduardo Feinmann a la salida de Radio Mitre. El periodista fue víctima de un terrible ataque.

El dirigente y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos fue hasta la emisora para reclamarle "cara a cara" por las chicanas que -según él- recibe a diario en el programa radial.

El sindicalista le pegó una patada en la cintura y golpes a su vehículo, lo que generó gran repudio en el ámbito político y mediático. "Quiero que me digas por qué soy un garca. ¿Qué tenés conmigo? Ocupás tu programa, que escucha todo el mundo, para bardearme todos los días y jamás me entrevistaste. Nunca intercambié una opinión con vos", increpó Peretta.

"No te vine a amenazar, te vine a pedir explicaciones. Dameexplicaciones de por qué me bardeás", recriminó Peretta, mientras el periodista lo acusó de trabajar con el periodista Mauro Viale.

En ese momento, se acercó Guillermo Laborda, columnista de economía del ciclo en Mitre, para intentar correr a Peretta de al lado del conductor. "Vos no podés usar el programa que todo el mundo escucha para bardearme, sin dar la cara. Explícame por qué me bardeás”, insistió el postulante y, entonces, el periodista le dijo: "Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección".

"¿Qué tengo que ver con eso? Habla conmigo y preguntame. Explicame. Sé un verdadero periodista. Vos no sos un periodista, sos un operador. Está claro porque ni siquiera me das derecho a réplica, me bardeas todos los días", planteó el sindicalista.

Tras esa fuerte frase, el conductor de radio intentó meterse en su auto para irse. "¿Tenías ganas de decirme eso? Bueno, listo. Chau, hasta luego".

agresión de un sindicalista a Feinmann

El portazo del auto incrementó la violencia entre ambos hombres y derivó en que Peretta le golpeara la ventana del conductor. "Pedí disculpas, sin vergüenza, que te vas escapado", lanzó.

En ese momento llegó una agente de la Policía de la Ciudad, mientras Feinmann decía ”yo no me voy escapado de nada" y la oficial buscaba retirar a Peretta del lugar.

"¿Querés pelear, salame?", arremetió el gremialista y Feinmann le respondió: "Vos querés pelear, ¿quién te creés que sos?". En eso, su equipo buscó contenerlo y se volvió a subir al vehículo mientras Peretta insistía e insistía con el pedido de disculpas, a puro gritos.

peretta sindicalista Marcelo Peretta, sindicalista y candidato a legislador porteño.

El sindicalista aumentó las agresiones: "Sos un sin vergüenza, sos un mal tipo"

La pelea no terminó y la violencia siguió en aumento. "¡Te escapás! El gran periodista argentino sos y necesitás seguridad. ¡Derecho a réplica! Este sinvergüenza. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás, salame? Sos un sinvergüenza. Sos un mal tipo“, continuó el candidato.

En tanto, la agente de policía se ubicó delante de la puerta y Feinmann arrancó. Con la ventanilla baja, replicó: “¿Te creés que te tengo miedo?“.

feinmann peretta

Pero Peretta seguía con los insultos y en un momento le dijo "cagón, te vas corriendo, dale, bajate, dale" y ahí, cuando Feinmann descendió otra vez de la camioneta, el sindicalista tiró una patada y el video se cortó. El conductor trastabilló y casi se cae.