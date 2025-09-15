El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por fuertes tormentas

El organismo nacional dio a conocer las provincias afectadas este lunes por una serie de fenómenos climáticos. Todos los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta de nivel amarillo para diversas zonas del país debido a la presencia de tormentas y lluvias intensas . La advertencia rige para esta jornada, con especial foco en el litoral y la zona cordillerana, y se espera que una "anomalía" atmosférica traiga un frente de inestabilidad aún más fuerte en los próximos días a varias regiones.

El aviso por tormentas y lluvias afecta principalmente al noreste del país . Según el reporte oficial, rige una alerta amarilla por tormentas para el centro y norte de Entre Ríos, el este de Santa Fe, Corrientes y el este de Chaco . Para estas zonas, se prevé la caída de fuertes lluvias acompañadas de ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

Por otro lado, la alerta amarilla por lluvias se concentra en la zona cordillerana de Chubut , donde se esperan precipitaciones intensas durante la noche y madrugada del martes.

mapa_alertas

Lluvias intensas en la semana

El SMN también ha adelantado que se pronostica una "anomalía" que provocará un fenómeno meteorológico más severo en el transcurso de la semana. Este evento podría generar lluvias intensas, ráfagas de viento y potencial caída de granizo en provincias del centro y norte del país.

Las regiones que deberán extremar las precauciones son el norte y noroeste de Buenos Aires, el centro y sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, el norte de La Pampa, San Luis, Mendoza, Entre Ríos y el norte argentino.

Ante este panorama, el SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las medidas preventivas adecuadas.

La alerta amarilla, el nivel más bajo, indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo. Se insta a los residentes de las zonas afectadas a informarse sobre el estado del tiempo y a tomar las precauciones necesarias.

Otro fenómeno climático durante septiembre

Especialistas alertan por la llegada de un importante fenómeno meteorológico que afectará gran parte del país en septiembre. Advierten que se espera que este suceso se extienda durante varios días. Se realiza un monitoreo ya que afirman el evento será de "una magnitud relevante".

Tras un comienzo de septiembre estable y con temperaturas en ascenso, se advierte el comienzo de un cambio importante. Tras una semana marcada por el frío en gran parte del país, se registra un aumento de la temperatura, anticipando ya la llegada de la Primavera, pero al parecer esto no durará muchos días.

Meteored, el sitio especializado en meteorología indicó que a medida que se acerca la tercera semana del mes, se perfila un escenario con mayor aporte de humedad sobre una amplia región del país con un fenómeno climático importante que se hará sentir con intensidad en gran parte del país: intensas lluvias y tormentas.

Los especialistas señalan que la persistencia del viento del norte seguirá aportando humedad, creando un ambiente más propicio para el desarrollo de inestabilidad. Mientras que el avance de un sistema frontal frío actuaría favorecería la formación de chaparrones y tormentas.