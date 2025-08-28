Alberto Samid contó que la mujer que caminaba desnuda en Ezeiza es su hija y explicó los motivos

El empresario de la carne explicó que su hija atraviesa un tratamiento psiquiátrico. Las imágenes de la mujer corriendo por el aeropuerto se viralizaron.

Alberto Samid aclaró que la protagonista del video en Ezeiza que circula en las redes es su hija.

Luego de que circularan videos, en los que se veía a una mujer corriendo desorientada por el aeropuerto de Ezeiza , Alberto Samid salió a aclarar la situación y confirmó que se trataba de su hija . A través de un comunicado en sus redes sociales, el empresario de la carne explicó que la mujer se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y que el incidente fue producto de un cambio en su medicación.

El ex diputado provincial buscó llevar tranquilidad y aclarar la situación que se viralizó en las últimas horas. "Una de mis seis hijas está en tratamiento psiquiátrico . Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro día en el aeropuerto de Ezeiza", escribió Samid en su cuenta de X.

Finalmente, el empresario agradeció la preocupación y aseguró que su hija ya se encuentra estable. "Pero gracias a Dios ella está bien . Gracias a todos por preocuparse", concluyó en su mensaje.

Embed Una de mis seis hijas está en tratamiento psiquiátrico. Es una persona excepcional y una excelente madre de dos criaturas hermosas. Le dieron un medicamento a prueba y la desequilibró, por eso las imágenes que vieron del otro dia en el aeropuerto de ezeiza. Pero gracias a dios… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) August 27, 2025

El incidente de la hija de Alberto Samid

El incidente ocurrió el pasado martes. Como muestran las imágenes, cuya autenticidad fue además confirmada desde el entorno de Aeropuertos 2000 a este medio, una mujer camina por la cinta transportadora de equipaje -detrás del puesto de facturación- ante la mirada de viajeros.

Mientras tanto, personal de la aerolínea dominicana Arajet se comunica con personal de Seguridad. Integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) fueron quienes intervinieron para controlar la situación.

Samid habló sobre el video viral de una mujer desnuda en el Aeropuerto de Ezeiza

Samid está casado con Marisa Scarafía. Juntos tuvieron cuatro hijos: María del Sol, María Belén, José Alberto y María Luz. Además, en 2019 se hizo pública la existencia de Sasha, a quien reconoció como hija extramatrimonial.

La pelea televisiva ente Alberto Samid y Mauro Viale

El “rey de la carne” tampoco es ajeno a episodios con repercusión pública. El más recordado ocurrió en 2002, cuando protagonizó una violenta pelea en vivo con el periodista Mauro Viale durante un programa televisivo. El cruce terminó a los golpes y lo marcó en el imaginario popular como una figura polémica e imprevisible.

Años más tarde, Samid buscó mostrarse en una faceta distinta: en 2015 aceptó participar en el programa “Bailando por un Sueño”, conducido por Marcelo Tinelli. Su paso por la pista de ShowMatch consolidó su exposición en el mundo televisivo, donde se transformó en un personaje habitual de la farándula.

Embed

En el plano judicial, Samid fue condenado en 2018 a cuatro años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión impositiva en la comercialización de carne. La Justicia comprobó que el grupo había omitido pagar millonarios tributos al fisco mediante maniobras fraudulentas.

Tras un tiempo prófugo en Belice, fue deportado y, finalmente, se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, en 2021 volvió a ocupar las portadas cuando violó esa restricción: fue sorprendido comiendo en un restaurante de Ramos Mejía, lo que derivó en nuevas medidas judiciales.

Con respecto a su trayectoria política y laboral, fue diputado provincial bonaerense entre 1987 y 1991 y años más tarde ocupó la presidencia del Club Deportivo Morón (2000–2001).

En 2014 asumió la vicepresidencia del Mercado Central de Buenos Aires, cargo que mantuvo hasta 2016. Durante la década del ’90 también se desempeñó como asesor ad honorem del entonces presidente Carlos Menem.

Hoy continúa ligado al negocio que lo convirtió en una figura conocida: la venta de carne. Es propietario de la cadena “El Rey de la Carne”, que llegó a tener varias sucursales en el conurbano bonaerense y el interior del país.