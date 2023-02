"Despierten, porque esta cancha es espectacular", comenzó diciendo como mensaje para el resto de los equipos. Pese a ello, la discusión fue dirigiendo a un Boca-River habitual. "¿Por quién lo dice, por Costa?", lanzó Mariano Closs invitando al cronista Xeneize a la charla.

"Hay que terminar con eso de que 'en esta cancha atajó tal'... Hay que hacer las canchas como corresponde", mencionó Oscar Ruggeri, jugando con que en La Bombonera se clausuró la tribuna sur alta. Según dieron a conocer los motivos fueron "por carencias y deficiencias edilicias".

Oscar Ruggeri-Monumental.jpg

"¿Y quién dijo que hay que terminar con eso? ¿Quién lo dice, Oscar? Boca lleva casi 40 años queriendo hacer otro estadio y la gente dice que no... Es la gente la que decide, eh", defendió Martín Costa, partidario de Boca, sobre lo que piensa la gente. A lo que el campeón del mundo retrucó: "Pero esa gente es la que después va y los putean porque no entran más".

"Si es por la gente tenés que hacer una cancha para 200 mil personas", comenzó a chicanear el periodista sobre la cantidad de hinchas de Boca. Sin meterse en ese juego, Ruggeri fue a los números concretos: "En River entran 85 mil personas, ¿y en Boca cuántas, 45 mil? Yo no digo que cambien los lugares, digo que hagan los estadios como corresponde".

Estadio-Monumentl-Oscar Ruggeri.jpg

"Te escucho todos los años con que hay un proyecto. No se atreven, pero cuando esté terminado como terminó River, ayer fue impresionante. ¿Por qué te ponés como loca? Te ponés como loca. Pero no te estoy diciendo ‘llévensela a algún lado’. No se puede comparar con River porque una es de 85 mil y la otra de 45 mil”, concluyó Oscar Ruggeri dejando el ambiente caliente y muy clara su postura.