Operaron con éxito a Chechu Medina, el capitán albinegro

En un intento por bloquear el remate de su ex compañero Lucas Mellado, al defensor se le trabó el pie en el césped y, con el impulso de la barrida, se fracturó el peroné. No obstante, la rotura no fue recta, sino que oblicua, por lo que fue necesaria la intervención quirúrgica.

En su cuenta oficial de Twitter, el Club Cipolletti le deseo a "Chechu" Medina una pronta recuperación y usaron el hashtag #FuerzaChechu para hacerle llegar los buenos deseos de todos los hinchas albinegros.

El Chechu, afuera hasta el 2018