Hace un mes, el Monito firmaba para la Lepra e iniciaba un nuevo desafío en el fútbol grande. “Las primeras semanas me costó muchísimo, me iba enojado a mi casa”, confesó el ex delantero albinegro a LM Cipolletti.

“No podía entender qué estaba haciendo ahí, jugando con esos muchachos, porque la verdad es que vuelan. Es increíble el cambio”, contó el atacante de 20 años, quien el domingo estuvo en el estadio cipoleño para ver la victoria de los chicos de la primera local ante Unión Alem Progresista, y enseguida se tomó un vuelo de retorno a Rosario porque ayer volvía a las prácticas.

Pero el tiempo y el trabajo cambiaron notablemente el panorama para Opazo. “Ahora, en las dos últimas semanas, he agarrado ritmo, me siento mejor, ha cambiado todo. Ya me voy más contento de los entrenamientos; he tenido buenos amistosos contra Patronato y Talleres. La verdad es que estoy contento, hay que seguir así”, dijo el delantero, quien lucirá la casaca 19 en la próxima temporada.

Newell’s, uno de los clubes más endeudados, debe saldar esta semana ante AFA y los ex jugadores para poder arrancar la Superliga ante Unión de Santa Fe.

Último amistoso

Newell’s disputó el último amistoso de pretemporada el viernes en el estadio Marcelo Bielsa, frente a Talleres. Opazo fue parte del once en el equipo alternativo e ingresó en el complemento del partido de los titulares. Sustituyó a Mauro Guevgeozián.

“El Chocho, antes de ponerme en el partido del otro día contra Talleres, me motivó, me dijo que siga metiéndole, que estoy levantando y que voy de menos a más. Eso fue algo lindo antes de salir a la cancha y la verdad que pude rendir”, subrayó el atacante.

Con la visita a los suyos, el Monito recargó energías. “Estoy muy cómodo en Rosario, obviamente me gustaría tener a mis viejos conmigo, pero estos días con mi familia me sirvieron y ahora a meterle con todo para lo que viene”, afirmó.

Su inserción en el fútbol grande no es sencilla, pero con la confianza del entrenador, el tiempo le dará una chance de poder mostrarse en la ofensiva de los rosarinos.

“Puse la tele al mango en el club para ver la Copa”

A la distancia, Daniel Opazo no se perdió el partido de Cipolletti ante San Lorenzo por la Copa Argentina en la cancha de Lanús del martes pasado.

En definitiva, el goleador había hecho mucho dentro de la cancha para que el club tuviera esa chance histórica, y en Rosario lo pudo ver a través de la televisión. “Ese día hicimos doble turno y cuando terminamos me fui corriendo adonde estaba el tele, en el club, y le subí el volumen al mango”, contó.

Su fanatismo no pasó desapercibido en una ciudad tan futbolera como Rosario y el jugador reconoció que “los chicos molestaban y yo me enojaba, quería que gane Cipo”, expresó el autor de los goles en la serie ante Deportivo Madryn, previa al CASLA.

“La verdad es que Cipo hizo un gran partido. Los chicos tienen que estar tranquilos, ya va a haber revancha”, dijo el flamante refuerzo leproso tal vez soñando con otro papel destacado del Albinegro en el certamen federal.