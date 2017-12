Libre desde julio, cuando terminó su vínculo con Douglas Haig de Pergamino, Azcárate es zurdo y también puede ser una solución por la banda.

“Sin dudas que el técnico tuvo mucho que ver en todo esto. No es fácil que un club tan importante te busque en medio de un parate”, reconoció el jugador de 33 años que reside en Balcarce, provincia de Buenos Aires.

La única vez que estuvo en el Alto Valle pisó Allen y General Roca, porque lo trajo el Mundialito infantil con la camiseta de Boxing de su ciudad. Años más tarde partió a las inferiores de Cadete de San Martín, que coordinaba Juan Snáider en Mar del Plata, y desde allí, con 18 años, se fue a Europa.

Con pasaporte comunitario, se hizo un lugar en España y Grecia durante una década, hasta que una prueba libre en Santamarina lo puso ante los ojos de Botella.

“Soy un nómade del fútbol. Tengo una vida moviéndome por distintos lugares y me adapto. El sintético me ha tocado en mi paso por España y habrá que trabajar desde el primer día para sentirse cómodo”, soltó en sus primeras palabras ya como jugador del plantel.

Referencias

Manuel Madrid y Juan Prudencio le hablaron muy bien del club al momento de ser tentado desde el sur. “Tengo las mejores referencias del club y de la ciudad. Ojalá podamos hacer algo lindo con Cipolletti porque material hay”, sostuvo.

El 3 de enero conocerá a sus nuevos compañeros directamente en La Visera y el 19 arrancará la competencia con el partido de ida de la Copa Argentina ante Roca.

“Por las cosas del fútbol toca remar desde atrás, pero hay que salir adelante. Voy con la expectativa de ayudar. Puedo jugar tanto de central como de lateral por la izquierda”, mostró sus credenciales.

Como habían anticipado los dirigentes, su contratación está firmada hasta la finalización de la presente campaña, algo que aceptó el jugador. “Venía planteando un 2018 diferente, enfocado en los estudios de contador público que nunca abandoné y en terminar el curso de entrenador, pero este llamado me motivó para tener una nueva chance como jugador”, sintetizó en la previa a una nueva aventura deportiva.

PERFIL

Federico Azcárate. Nuevo jugador de Cipolletti

Posiciones: defensor central y lateral por la izquierda

Edad: 33

Trayectoria: Cartagena, Real Murcia, Atlético Madrid B, AEK Atenas de Grecia, Poli Eijido, Leganés, Santamarina de Tandil, Douglas Haid de Pergamino

Formación deportiva: Boxing Club de Balcarce y Cadetes de San Martín, Mar del Plata

OPINIÓN

Es un central que gana en el área rival

Diego Squarini. Periodista de Pergamino que sigue a Douglas Haig

Federico Azcárate llegó a Douglas Haig para jugar de lateral, aunque en Santamarina lo había hecho siempre como central y con muy buenos rendimientos.

Es un jugador alto que en el área rival gana siempre. De movimientos un poco lentos para desempeñarse como 3, pero muy aguerrido en la marca y con mucha presencia como central.

Es zurdo, lo que no es un dato menor, y tiene muy buena pegada. A Cipolletti le puede aportar mucha experiencia y es un nombre importante para la categoría, que además sabe lo que es lograr el objetivo del ascenso. En lo personal me pone muy contento que haya arreglado, porque es de las mejores personas que he conocido siguiendo la campaña de Douglas Haig. Un chico correcto y muy leal que siempre tira para adelante.