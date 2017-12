“Todo el tiempo recibimos consultas sobre cómo realizar denuncias ante la realización de carreras de perros o tratos crueles contra animales. También, recibimos varias quejas porque las propias comisarías muchas veces no quieren recibir y procesar estas denuncias. Por ello decidimos diseñar y proponer una solución concreta a estas situaciones”, expresó la parlamentaria nacional rionegrina.

El maltrato animal no sólo se da a gran escala, con sistemas de doping o violencia contra perros y caballos en carreras. Hay animales sometidos para traccionar carros o como atracción para que los nenes se saquen fotos. En Cipolletti es común ver a un joven paseando un pony para vender las fotografías. Si los inspectores municipales no se lo cruzan, los vecinos no tienen donde efectuar una denuncia.

La iniciativa de la senadora nacional encomienda al Ministerio Público Fiscal a poner en funcionamiento, en un plazo no mayor a 90 días, una línea telefónica gratuita para recibir y canalizar las denuncias por actos de crueldad hacia los animales. “Entendemos que esta puede ser una posible herramienta para que la ciudadanía realice las denuncias por incumplimientos a la Ley 14.346, de maltrato animal, y la 27.330, que sanciona la realización de carreras de perros”, concluyó Odarda. El proyecto recién recibiría tratamiento cuando se abra el período legislativo 2018.