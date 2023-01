Nuevo líder y cambios en la gala de nominación de Gran Hermano

Tras la sorpresiva eliminación de Thiago Medina, la casa de Gran Hermano se rearma. Nuevas estrategias y nuevas alianzas se ponen en juego de cara a una nueva gala de nominación. Este martes, Santiago del Moro informó que los hermanitos no votarán este miércoles como suele ocurrir todas las semanas.

Esta semana Marcos se convirtió en el líder de la casa y no podrá ser nominado ni siquiera con la fulminante que por cierto debió ser aclarado cómo será su utilidad. “Tengo las reglas de la nominación fulminante. Es la bala de plata que cada uno tiene como jugador”, dijo Del Moro.

Acto seguido, enumeró: “Primero: cada jugador podrá hacer uso de la fulminante solo una vez. Segundo: La nominación fulminante manda a placa al elegido. Tercero: Quien haya usado la espontánea no podrá usar la fulminante en la misma semana. Cuarto: El líder no podrá quedar nominado y al mismo tiempo no tendrá el beneficio de salvar al que fue fulminado. Además, en caso de que la fulminante haya sido efectuada se conocerá el nombre de la persona nominada antes de comenzar la gala de nominación y la placa estará conformada por la persona afectada por esa nominación y por, al menos, cuatro personas más”.

Por el momento, la fulminante no ha sido ejecutada contra un jugador, pero sí la espontánea, como ocurre todas las semanas. Fue Daniela, nuevamente, quien acudió a esta herramienta y será el jueves cuando se conocerán los elegidos por la participante.

¿Castigará a Maxi que nunca cayó en placa?