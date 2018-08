Nogueira autocrítico: "No nos salió nada"

“Hay tardes en las que no sale lo que planteamos, creo que esta fue una. Veníamos con un planteo de juego mucho más dinámico, tocando la puerta de centro de cancha y hoy no tuvimos ni la posesión de la pelota, ni fuimos claros cuando atacamos. No nos salió nada”, expresó Facundo Nogueira tras la caída de Marabunta ante Liceo RC.