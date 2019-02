“Miré unos videos y unas fotos y sí, estaba adelantado. Me había quedado con las ganas de gritar el gol. Cuando nos fuimos al entretiempo, los chicos me decían que ya estaba ahí, que tenía que estar tranquilo. Y por suerte llegó el gol deseado, hace rato”, sostuvo aliviado.

El Aqua contó con detalles cómo vivió su primer gol en Cipo: “Empezó con una muy buena jugada de Mati (Carrera) por derecha. Yo siempre le digo que me la tire por abajo y fuerte para aprovechar mi velocidad. Él vio el hueco, entre el 3 y el 6, y ahí encaré al arco. Cuando estaba por llegar iba forcejeando con un defensor y pensé que me tiraba o me hacía penal, pero cuando levanté la cabeza lo tenía al arquero y no me quedó otra que pegarle con tres dedos”.

El delantero de 21 años, quien creció en el barrio Santa Clara, reconoció que, de la emoción, no le salió el grito que hace tiempo esperaba. “Sentí un montón de cosas por dentro, la verdad es que no me salía gritar el gol de la alegría que tenía. Fue un momento muy lindo”, recordó, y también agradeció a todo el cuerpo técnico y a Carrera. “Vieron el diario y se pusieron celosos, me decían que le había dado las gracias nada más a Coronel”, señaló entre risas.

“Estaba necesitando hacer un gol. No quería entrar y un delantero, para jugar, necesita hacer goles”. “La llegada del Monito (Opazo) potencia a los delanteros. Se pone lindo a la hora de los entrenamientos”. Enzo Romero Delantero del Club Cipolletti, autor del primer tanto ante Roca

Romero se ganó la confianza del técnico Gustavo Coronel, pero le estaba faltando el gol para jugar con mayor tranquilidad. “Estaba necesitando hacer un gol, no quería entrar y un delantero, para jugar, necesita hacer goles. Esto también es por la confianza de Gustavo que me dio partido tras partido. Ahora me saqué la mufa y se abrió el arco, así que a seguir entrenando el doble y meterles muchísimas más ganas a los partidos”, destacó el atacante, ex La Amistad.

Cipo pudo tener revancha ante Roca, que lo eliminó de la Copa Argentina. “Nos sacamos la espina, ese sabor amargo que veníamos trayendo contra Roca y, gracias a Dios, tuvimos revancha enseguida. Fue una linda oportunidad para ganarle y volver a confiar en el juego que veníamos demostrando. Pudimos ganarles y hundirlos un poquito más a ellos”, subrayó el delantero.

Daniel Opazo iba a ser titular ante el Naranja, pero no llegó la habilitación. Para el Aqua, la incorporación del delantero neuquino le hará bien a la competencia interna. “La llegada del Monito potencia a los delanteros. Se pone lindo a la hora de los entrenamientos. Si me toca jugar con él, Herrera, Germán (Weiner) o Diego Romero, la verdad es que nos entendemos muy bien. En la línea de tres que probó Gustavo estuvimos muy cómodos. Ahora se viene una linda semana, porque si al Mono lo habilitan, podemos pelear por estar entre los once”, destacó.