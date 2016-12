“El lunes nos vamos a presentar a Personería Jurídica en la ciudad de Cipolletti, con mi asesor legal”, aseguró Carlos Rodríguez, la oposición de Antonio D’Angelo en la Liga Deportiva Confluencia. Para el dirigente, la asamblea fue irregular: “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

El jueves, 16 clubes ratificaron a D’Angelo como presidente, sólo Deportivo Huergo, que presentó a Rodríguez como candidato, le bajó el pulgar al oficialismo y, además, se opuso al procedimiento en el que se desarrolló la elección.

“Le impugnamos la candidatura a D’Angelo, porque está hecha por un presidente que en este momento no existe. Está firmado por un ex presidente de Unión, Carlos Sánchez, y en la actualidad es Jorge Gatica. Entonces no es válida”, dijo Rodríguez, quien ya había intentado presentarse en la asamblea anterior, pero no consiguió el aval de ninguna institución.

Rodríguez también cargó contra los dirigentes de los clubes. “Ningún club se quejó porque estaba todo orquestado. A mí me trataron muy mal, no me dejaron hablar, al asesor mío también le hicieron callar la boca. En la elección los dos candidatos tendríamos que haber tenido el mismo espacio, él como presidente y yo como opositor”.

El dirigente allense expresó que la situación actual de la Liga es alarmante. “Más del 50 por ciento de los clubes están en forma irregular, ninguno tiene los balances al día, faltan miembros en las distintas comisiones directivas. Es un desastre. En 50 años que tengo como dirigente nunca vi una barbaridad así”, cerró y aseguró: “En las elecciones no hay ningún ganador, las va a decidir personería jurídica”.

15-1 votos a favor y en contra de D’Angelo

La última asamblea ratificó, por cuarto período consecutivo, a D’Angelo como presidente de la Liga Deportiva Confluencia.