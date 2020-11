En aquel partido en la cancha de Ferro, fueron cuatro penales y tres drops del inmortal Hugo Porta para alcanzar esa igualdad y ser el jugador argentino que más puntos le anotó a los All Blacks. Este sábado, Nico Sánchez lo superó y sumó los 25 puntos de Los Pumas con un try, una conversión y seis penales. Falló un drop en el primer tiempo, y por eso no pudo sumar por todas la vías posibles en el rugby, lo que se conoce como un "full house".

Try de Nicolás Sánchez ante los All Blacks #TriNations2020

"Fue un año muy duro. Después del Mundial todos teníamos algo muy fuerte dentro, pero la pandemia nos dio tiempo para mirarnos adentro y transformarnos", dijo Sánchez a ESPN después de consumado el triunfo histórico con él como héroe. Y ese año duro no solo tiene como foco la pandemia y la inactividad para el apertura. En julio, Sánchez sufrió la muerte de su hermana mayor, María del Pilar.

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales tras su fallecimiento en su casa de San Miguel de Tucumán, Nico la había despedido a principios de julio. "Te vamos a extrañar con el alma", escribió junto a una foto de ambos en su cuenta de Instagram. María, que tenía 34 años, se arrojó al vacío desde la terraza del edificio en el que vivía junto a su madre en el Barrio Norte de la capital provincial.

Era un enorme dolor para el ambiente del seleccionado argentino de rugby, después de que en noviembre de 2018 la novia de Marcos Kremer falleciera luego de luchar contra una cruenta enfermedad.

Pocos días después de ese terrible momento, Nico Sánchez y su esposa, Pilar Arregui, fueron padres por segunda vez. Sucedió en medio de una de sus semanas más difíciles y la llegada de Delfina trajo luz a la familia del integrante de los Pumas.

Hoy, apenas cuatro meses después, Sánchez tuvo su partido soñado e igualó a una leyenda argentina como Hugo Porta. Aunque el apertura no quiso compararse con el mayor ídolo del rugby argentino. "No me mueve nada. Me llevo la defensa, la gente que estuvo detrás de esto, las personas que están detrás de nosotros cuando estamos mal. A toda la Argentina le digo que es un orgullo representar a los Pumas, al país. Un honor entrar en la cancha para representarlos", dijo Sánchez.