Tras el calor en Cipolletti, ¿llegan las tormentas?

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en la provincia. ¿Cuáles son las zonas afectadas por las precipitaciones?

Luego de una semana de calor agobiante , en la Cipolletti , las condiciones meteorológicas darán un cambio drástico . Según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se declaró una alerta amarilla por tormentas en gran parte de la región.

El pronóstico brindado indica que este miércoles, las precipitaciones afectaran a la zona El Cuy, General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta.

El SMN adelantó que podría tratarse de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Desde el SMN recordaron que rige el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones. Se aconseja evitar circular durante los chaparrones, no refugiarse bajo árboles y asegurar elementos sueltos ante posibles ráfagas.

Los pronósticos oficiales pueden consultarse en www.smn.gov.ar o en los canales locales de Defensa Civil y Protección Ciudadana.

El área del Alto Valle, será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente.

El clima, las próximas horas

En medio de unos días de intenso calor en la zona del Alto Valle, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) compartió el pronóstico para los próximos días. Según adelantaron, las condiciones serán inestables este martes y miércoles.

La AIC prevé que de todas maneras, el calor se mantendrá durante los próximos días, con marcas elevadas hacia mediados de semana. Las temperaturas rondarían los 35° de máxima y el miércoles, el viento llegaría con ráfagas de hasta 61 km/h.

Para el jueves, la máxima llegará a los 32°, con mucha presencia de nubes y el viento seguirá con mucha presencia que podría llegar a los 60 km/h.