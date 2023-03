Natanael sobre el ataque homofóbico: "Esto no va a quedar en la nada"

Natanael recibió fuertes patadas que le desfiguraron el rostro y le quebraron la nariz. Además, el hombre lo dejó atado de pies y manos en el lugar y huyó con algunas de sus pertenencias. Tuvo que gatear sin poder ver nada hasta una chacra lindante, donde pidió auxilio y un hombre le dio asistencia. Estuvo internado en el hospital hasta la medianoche de ese mismo día.

A una semana del violento suceso, el cipoleño se recupera poco a poco y aseguró que se encuentra a la espera de un llamado de la Justicia para que sea notificado de alguna novedad. "Las cámaras están, no puede seguir golpeando más a nadie. Se terminaron los patoteros, los machistas, no tenemos por qué normalizar estos hechos de maldad", expresó con bronca.

Y agregó: "Este hombre tiene que estar preso, por mi y por los que fueron víctima de su violencia. No voy parar hasta que lo vea tras las rejas". Y remarcó el agradecimiento hacia la gente que lo contuvo en este momento tan difícil de su vida. "No me alcanzan las palabras agradecer a toda la población que me abrazó y no me dejó solo. Si no hay respuestas se va actuar, se va a pedir justicia", concluyó.

Natanael declaró ante la fiscalía cipoleña el jueves pasado.