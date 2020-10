Murió Raúl Portal a los 81 años

Según confirmó su esposa, Lucía, a Teleshow, desde febrero del 2018 que tenía un trastorno cognitivo tipo progresivo. Además, indicó, por voluntad de su marido, no habrá velatorio ni entierro. “Raúl no quería”, dijo y aseguró su cuerpo será cremado.

Raúl Portal llegó a ser una de las figuras más influyentes de la televisión en un tramo que arrancó a fines de los años 80 y se extendió por toda la década siguiente, al mando de exitosos programas en los que mostraba su histrionismo y su capacidad de hacer reír con una impronta personal. Si bien había mostrado su capacidad en Semanario Insólito, hasta su llegada, nadie había imaginado que la trasnoche podía ser un espacio de enorme potencial televisivo y fue el iniciador de los ciclos de archivo que mostraban lo mejor y lo peor de la TV local. Notidormi y Perdona nuestros pecados (PNP), las grandes invenciones televisivas de Portal, abrieron una huella que muchos otros aprovecharon. Hoy, la TV estira su primer time hasta altísimas horas y los ciclos que muestran lo que ocurre en otros programas, incluso de canales de la competencia, se multiplican. Portal los hizo hace tres décadas.

portal.jpg

“A Raúl lo solían trasladar del CCP a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir”, dijo Lucía, conmovida por la lucha de su marido: “Otro hubiera vivido menos”.

“Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio", agregó Lucía, quien por estas horas también transita un doble dolor: su marido murió y su madre, de 99 años, sufrió un accidente y está internada.