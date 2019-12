Murió Marie Fredriksson, la cantante de Roxette

"Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán iguales", escribió Per Gessle, su compañero de Roxette.

La artista luchaba hace varios meses contra el cáncer. Marie estaba casada con Mikael Bolyos. La pareja tuvo dos hijos.

Embed

La vocalista y compositora enfermó gravemente a principios de la década de 2000. Ella misma contó que el infierno comenzó cuando empezó a olvidar las letras de sus propias canciones, hasta que una mañana se desmayó en su casa. Cuando se despertó estaba en un hospital y le dieron la dura noticia: Tenía un tumor cerebral maligno. En ese momento, le dieron una vida de aproximadamente un año, pero luchó contra todo pronóstico.

Tuvo que enfrentarse a una gran dosis de medicamentos, sesiones de radioterapia, complejas operaciones. Pero, a pesar de la supervivencia que experimentó, las secuelas en su cuerpo eran evidentes. Experimentó, en estos 17 años, problemas en el ojo derecho, auditivos, motores, de orientación y memoria.

Embed

Roxette se formó en 1986 y tocó en su último concierto en 2016. Son conocidos por clásicos como "It must have been love", "The Look", "Joyride", "Dangerous", "Spending my time" y "Listen to your heart", entre otros.

Encabezaron la cartelera estadounidense cuatro veces y tuvieron un total de 19 canciones en la lista de los 40 principales del Reino Unido.

Noticia en desarrollo...