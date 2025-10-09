Engañados por una IA: turistas gastaron cientos de dólares para conocer un destino mágico que no existía

La pareja caminó a más de 4.000 metros de altura, pero la decepción fue total. Cómo fue el insólito engaño en el que cayeron.

Los turistas se desorientaron siguiendo indicaciones de inteligencia artificial hacia un destino que no existe en los Andes.

Una pareja de turistas vivió una experiencia peligrosa al intentar llegar al “Cañón Sagrado de Humantay” , un sitio que parecía ser único, pero la decepción fue total cuando se dieron cuenta que era un engaño.

El lugar no figura en mapas ni registros turísticos. Según el guía de montaña Miguel Ángel Góngora Meza , fundador de Evolution Treks Perú, los visitantes confiaron ciegamente en una recomendación generada por inteligencia artificial. La IA describía un lugar con templos incas y cascadas de color esmeralda , pero que no existía en la realidad.

Los viajeros pagaron casi 160 dólares en transporte para acceder a un sendero cerca del pueblo de Mollepata, en la región del Cusco. Sin guía, sin señal y sin destino claro, caminaron a más de 4.000 metros de altura , siguiendo las instrucciones de la aplicación.

“Me mostraron la captura de pantalla, escrita con seguridad y llena de adjetivos, pero era mentira. El nombre era una mezcla de dos lugares que no tienen nada que ver entre sí”, explicó Góngora Meza.

Confusión entre lugares reales

El llamado “Cañón Sagrado de Humantay” surgió de la combinación de dos destinos reales: la Laguna Humantay, un lugar de aguas turquesas en la cordillera de Vilcabamba; y el Cañón del Colca, ubicado a cientos de kilómetros de distancia, en Arequipa.

peru2 Guías locales advierten que los turistas que confían ciegamente en aplicaciones automáticas pueden correr riesgos graves en zonas de alta montaña.

“Es como si alguien combinara Machu Picchu con las Cataratas del Iguazú. Son lugares hermosos, pero nada tienen que ver entre sí”, ironizó el guía en diálogo con la BBC. Al encontrar a los turistas desorientados, constató que seguían indicaciones de una herramienta de inteligencia artificial, que generó un itinerario inexistente.

“No había nada de eso. Solo un camino rural sin señalización ni refugios. Si no los encontraba, podían haber pasado la noche perdidos a gran altura, con frío y sin oxígeno suficiente”, alertó Góngora Meza.

Riesgos de confiar en la inteligencia artificial

El caso generó preocupación entre los profesionales del turismo peruano, que advierten sobre la confianza creciente en contenidos automáticos sin verificación humana. La altura, el clima y la accesibilidad de los caminos requieren planificación rigurosa. “Si usas un programa que combina fotos y nombres para crear una fantasía, podés terminar a 4.000 metros sin oxígeno ni señal”, advirtió el guía.

peru

En los últimos meses, varios turistas llegaron con itinerarios imposibles, creados a partir de textos o imágenes virales, sin comprobar la existencia real de los destinos. Lugares inventados como “El Mirador de los Dioses” o “Las Cascadas de Salkantay Dorado” circulan en redes y aplicaciones, generando falsas expectativas y riesgos potenciales.

Las autoridades locales del Cusco recordaron que toda excursión en alta montaña debe realizarse con un guía habilitado, especialmente en rutas superiores a 3.500 metros de altura. Además, el clima cambia de forma drástica y los caminos suelen ser estrechos y con riesgo de deslizamientos.

“La naturaleza de los Andes no perdona errores. Un paso en falso o una mala planificación pueden tener consecuencias graves”, afirmó un vocero del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú.

El caso deja una lección clara: la inteligencia artificial puede ser útil, pero nunca reemplaza la verificación humana ni la preparación adecuada para actividades de riesgo.