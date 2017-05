Molina, goleador del Federal C: "Me gustaría jugar en Cipolletti"

“Sí, me gustaría, pero aún no pasa nada con Cipo. Me han llamado de Rincón, de San Juan y de Mendoza, para Federal B. Varios otros me han contactado, pero aún no resolví nada”, contó el hábil atacante sanjuanino.

9 goles marcó Molina en la última campaña. El delantero formado futbolísticamente en la CAI de Comodoro Rivadavia es de San Juan y llegó a Pacífico de Neuquén este año. Con el Decano marcó 9 goles en el Federal C, dos de ellos ante La Amistad en las semifinales del certamen de ascenso.

Acostumbrado a remarla en una categoría donde todo es a pulmón, Molina sabe que el salto no sólo sería deportivo sino también económico. “Federal A ya es profesional y me gustaría estar jugando profesionalmente”, confiesa el atacante que explotó en el último Federal C, siendo una de los principales argumentos por los que el Decano alcanzó la final del certamen (perdió con J.J. Moreno).

Molina valora mucho a Cipo. “Cuando veníamos a jugar en La Visera con la CAI, sabíamos que era un club grande en la categoría, era muy lindo”, endulza los oídos de los hinchas del Capataz.

En verdad, guarda grato recuerdo de la categoría en general. “Jugué casi dos años Federal A con la CAI, me gustaría volver a jugar ese torneo porque es hermoso. Yo tenía 17 años, contento porque pude darme el gusto de entrar al Minella de Mar del Plata, estadio mundialista y actuar en otras hermosas canchas”, agregó Molina.