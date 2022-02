Milei denunciará a Fontanet porque le dijo "cara de nazi"

Milei ratificó que su intención es denunciar al excantante de Callejeros. "No es la única persona que estoy denunciando por este tipo de cuestiones. Hay cinco periodistas que denuncié por este tipo de cuestiones, también", señaló. "Esto es banalización del Holocausto y es un delito. Me han dicho insultos más fuertes", agregó. El economista aprovechó la ocasión para pegarle a "gente que estaba en el armado de Juntos por el Cambio" que, según dijo, también "me tildó de nazi" durante la campaña electoral el año pasado.