Messi dijo cuánto pesa la Copa y qué pidió en el último penal

En una entrevista con Urbana Play en su casa en París, Messi confesó que no sabe cuanto pesa la Copa del Mundo de la FIFA porque "porque hubo quilombo con las copas en los festejos, hubo medio lío no sabíamos si era la verdadera o no". "Es pesadita", reveló.

"Lo comentaba con los chicos también, lo dije antes de que pase, que todo lo que imaginaba iba a ser chico y así fue era mucho menos lo que había pensado, la sensaciones, de todo el grupo, de todo Argentina. Lo que imaginaba no era poco, pero al final fue mucho más todavía", agregó.

Risueño, alegre y relajado, Messi reconoció el trabajo del cuerpo técnico, de sus compañeros y de todo el país, que acompañó al equipo desde el comienzo. "Mucha gente quería que yo lo gané, es algo inexplicable, no recuerdo que se de una cosa así. Toda esa energía y las ganas de todo el mundo, hizo que al final se de", añadió.

Consultado sobre la noche anterior a la final con Francia, el capitán dijo que mantuvo las rutinas de siempre y logró controlar la ansiedad porque estaba muy tranquilo. "Estaba muy relajado durante todo el Mundial, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien, que estábamos haciendo todo para que se de", dijo.

Sobre el gesto que hace a su familia luego de consumado el título, explicó que "ya está, ya se había terminado después de tanto tiempo y sufrimiento". "Hubo épocas donde sufrí mucho, con muchas decepciones, con tantas finales perdidas, había recibido muchas críticas de todos los colores, se que mi familia sufría más que yo, querían demostrarme que estaban bien, pero sabía que sufría por las cosas injustas que dijeron de mi, que sobrepasaban lo futbolístico, eso es lo que me dolía. Esto era cerrar el circulo: ganamos la Copa América y el Mundial, no queda nada", agregó.

En un momento de los festejos, Messi se encontró con la cocinera y se dieron un emotivo abrazo. El rosarino explicó que tienen una relación muy linda con toda la gente que nos acompaña. "Los conozco desde que tengo 18 años, ellos también lo sufren", añadió.

Sobre el momento en el que Gonzalo Montiel va a ejecutar el penal definitorio de la final, el capitán argentino confesó que es difícil explicar lo que sintió en ese momento porque "se te cruza muchas cosas por al cabeza, estás ido, disfrutando de ese momento".

"Le hablaba a Cachete (Montiel) que iba a patear, que lo meta, que no nos haga sufrir más, que lo terminará acá. Le pedi a Dios. No me acuerdo que dije, pero iba por ahí", reveló.

Además, Messi dijo que no volvió a ver la final, que habla con Juan Román Riquelme seguido y lo hizo durante el Mundial, y que le hubiera encantado que Diego Maradona le entregue la Copa.

messi besando lacopa.jpg

"La vi ahí y no podía no besarla, me llamaba. Ya está vení, vení, agarrame que ahora si la podés tocar. La vi ahí que brillaba, no lo pensé, la fui a besar", dijo el capitán argentino sobre el momento en que besó el trofeo antes de la coronación oficial.

Además, dijo que los festejos en Argentina sobrepasaron todas sus expectativas, reveló que se insoló y tuvo con fiebre dos días, y que su cuenta de Instagram se bloqueó por la cantidad de mensajes que recibió. "Veo los videos y hasta el día de hoy me emociono", agregó.

Por último, Messi reveló que le gusta mucho la canción de La Mosca que acompañó al equipo.