Mensaje de cumple: el 1 de Cipo arranca con los mandados

Por lo pronto, no se queda de brazos cruzados Facu, no deja que la incertidumbre le haga la cabeza ni que su economía se complique más. Y en ese escenario, confiesa que la semana que viene ya arranca en su nuevo empleo. “Tengo un amigo que tiene una empresa chica de mensajería para llevar tarjetas de crédito y chips de celulares a cualquier domicilio de la zona. El lunes arranco con eso, así que con todas las pilas en que vaya todo bien”, explica el guardametas.

Para él no será nada nuevo arremangarse y salir a pelearla a la calle, lejos de las luces de los estadios y el aliento de los hinchas.

“Estuve trabajando el año pasado o el anterior, no recuerdo exactamente, justo en el receso del club, en Glovo (delivery de comida) en Neuquén y me iba bien, no era difícil. Supongo que me irá bien ahora también, quizás sea diferente el trato con la persona a la que le entregue la carta o lo que fuese. Pero experiencia un poco tengo”, resaltó el 1, sin perder la esperanza.

"Tengo un amigo dueño de una pequeña empresa de mensajería y el lunes arranco llevando chips y tarjetas de crédito a domicilios de la zona"."Hubo sondeos de representantes, hay clubes que están contratando. Veremos, en Cipo igual estoy cómodo”, dijo Facundo Crespo. Arquero de Cipolletti

2 empleos de Crespo fuera del fútbol

En poco tiempo. La vez anterior también se las rebuscó en un comercio de Neuquén, aprovechando el receso. Todo sea para salir adelante.

Los sondeos

“Se terminó el contrato el 30 y la mayoría quedamos libres. Lo principal es buscar club. Si bien está complicado por el parate, hay algunos clubes que están contratando jugadores. Por el momento, terminando de hacer el video para el currículum y esperando llamadas. No se sabe nada de nada”, aseguró Crespo respecto del futuro incierto del fútbol.

“Por ahora estoy levándola bien, mi novia también trabaja. En esta época siempre quedás en un compás de espera. Me gustaría quedarme en Cipo, estoy cómodo y tengo a la familia acá. Pero si sale algo habrá que analizarlo, obvio. Algunos sondeos hubo. Se acercaron un par de representantes y lo bueno es que te tengan en cuenta. Pero por ahora nada oficial”, culminó Facundo, a la espera de un mensaje alentador.