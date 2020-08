Médicos se preparan para el colapso del sistema

El sistema sanitario del Alto Valle vivió su semana más dura desde el inicio de la pandemia. El recurso humano está saturado y lleva cinco meses de lucha sin pausa contra el coronavirus. Y las camas no alcanzan. Las derivaciones tuvieron que llegar hasta Viedma para no dejar pacientes sin cama. El anuncio del Ministerio de Salud sobre la incorporación de camas de terapia intensiva será un alivio, pero no modifica el escenario, por lo que en Cipolletti y Roca se profundizó la discusión de cómo asignar las camas cuando no se pueda atender a todos.