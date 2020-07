Se trata de May Simón Lifschitz, quien nació en la provincia de Corrientes en el año 1995 y se mudó junto a su familia a un pequeño pueblo de Dinamarca en el 2002, lugar en el que su madre había crecido. Actualmente, la joven artista reside en la ciudad de Copenhague.

May Simón Lifschitz May, la actriz argentina que la rompe en una nueva serie de Netflix Anja Ekstrom

En una entrevista exclusiva con LM Cipolletti, Lifschitz contó que tenía 7 años cuando emprendió viaje hacia el viejo continente y que la decisión la tomaron sus padres luego de sufrir un robo en su casa, en el que perdieron los ahorros de toda la vida. “Mi mamá es danesa y mi papá, argentino. Ella me quería dar a mí y a mi hermana un vida más segura”, expresó.

Al respecto de su mudanza al exterior, la actriz y modelo aseguró que una de las cosas que más extraña de Argentina es “la forma particular de expresar amor, que se encuentra solamente en países latinoamericanos”. “El cariño, la honestidad, es mucho más fácil conocer y sentirse cerca de un argentino, comparado con un danés”, agregó.

May Simón Lifschitz Stephan Ziehen

Su camino hacia el mundo del espectáculo

Lifschitz arrancó su carrera a los 16, pero supo desde muy pequeña qué era lo que quería para su futuro. En este sentido, explicó que su hermano, David Lifschitz, trabajaba como modelo y que, por esta razón, la idea de seguir sus pasos siempre estuvo presente en su mente, además de sus ganas de salir del pueblo en el que vivía junto a su familia.

“Cuando tenía 16 estuve en Nueva York de viaje con mi escuela, ahí fue donde me contrataron para una campaña de la marca francesa Lanvin. Después de eso empecé a viajar como modelo y a los 19 me encontró un agente de casting para una película en Copenhague. Desde entonces empecé a actuar y me gustó mucho. En el rodaje descubrí que podía expresarme mejor”, contó la joven a este medio.

A su vez, Lifschitz indicó que su trabajo frente a las cámaras cambió desde el momento en el que empezó a actuar, ya que entendió que poder retratar historias es un arte, al igual que la habilidad de cambiar personajes y el proceso de entender cómo se manifiestan las emociones.

May Simón Lifschitz May, la actriz argentina que la rompe en una nueva serie de Netflix

Una carrera en ascenso: “Warrior Nun”

A la fecha, Lifschitz ha sido parte de producciones cinematográficas danesas tales como “Sorte måne” (2015), “Yes No Maybe” (2017), “Christian IV” (2018) y Wild Witch (2018). Sin embargo, la que más impacto tuvo en su carrera fue la serie internacional “Warrior Nun”, que estrenó en la plataforma Netflix el pasado 2 de julio y en la que interpreta el personaje de Chanel.

Embed

“En febrero de 2019 mande un self-tape, una escena filmada con mi Iphone, a la agencia que estuvo buscando actores y actrices para la serie. Una semana después estuve en Barcelona visitando a mi hermano y allí pasé por la agencia de casting, para grabar otra vez. Después de unas citas con la cineasta, me anunciaron que el papel era mío”, relató.

En cuanto al rodaje de “Warrior Nun”, la artista señaló que se llevó a cabo en Andalucía, España, y que duró alrededor de cuatro meses (de marzo a julio). “Mi parte solamente está en los primeros cuatro capítulos, por lo que yo sólo estuve en el rodaje desde marzo hasta abril”, aclaró.

May Simón Lifschitz

Una experiencia inigualable

Al hablar de sus experiencias y aprendizajes durante el rodaje de la serie, la actriz argentina contó que conoció a “un grupo de actores completamente brillantes” que la ayudaron a entender “mucho más lo que significa ser una actriz”.

“Había un montón de amor y buen humor entre nosotros. Los fines de semana los teníamos libres juntos; nos fuimos de fiesta, caminamos en las montañas cerca de Málaga, fue un espectáculo”, reconoció.

May Simón Lifschitz

Por su parte, explicó que lo que más le gustó de interpretar a Chanel, fue la manera en la que su personaje convirtió sus inseguridades en fuerza. “Somos similares, ya que desde una edad muy joven yo también tuve que encontrar la confianza en mí misma para sobrevivir. Pero ella es una persona mucho más interesada en la moda y ocupada en su apariencia“, reflexionó.

Ahora que la serie ya estrenó, Lifschitz se siente preparada para seguir trabajando e incluso comenzó un nuevo rodaje, el cual se extenderá hasta diciembre. También planea poder comenzar a actuar en España muy pronto.

May Simón Lifschitz

La última vez que May visitó Argentina fue hace tres años y asegura que uno de sus mayores deseos en regresar para ver a su familia.

Ser una modelo para Victoria’s Secret

En octubre de 2019, May Simón Lifschitz fue la primera modelo transgénero en ser parte de una campaña publicitaria de la marca BlueBella, la cual es vendida en las tiendas de Victoria’s Secret en Estados Unidos e Inglaterra. También estuvieron presentes las modelos Olivia Sang, Laura Rankham-Kidd y Ali Tate Cutler.

“Fue complicado porque se trata de una marca que no apoyaba a las minorías y sentí que me usaron para compensar eso. Pero creo que fue importante para ayudar a visibilizar y también un buen paso en mi carrera”, contó.

May Simón Lifschitz Elisabeth Hoff

Finalmente, la actriz argentina brindó un consejo a aquellas personas que desean cumplir sus sueños, pero que se sienten condicionadas por los prejuicios que mantiene la sociedad en la actualidad.

“Lo más importante es saber y mantener la creencia de que vos no estás equivocado, sino la sociedad, que aún no se ha liberado del sistema construido sobre el miedo a lo que no se ajusta a la norma. Si sos buena gente, crees en vos mismo/ma y cultivas amor, nada te va a poder parar. Seguí siendo vos mismo”, concluyó.