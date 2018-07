Matías Sosa: "Me dolió enterarme por Facebook"

El 10 tenía contrato hasta el 30 de junio y la institución se guardó el derecho de no renovarle, pero él no tiene dudas: “No era la manera”. “No me pasó solamente a mí. A la mayoría de los chicos que no seguimos nos pasó lo mismo. No pasa nada, uno se acostumbra a estas cosas en el fútbol, pero déjenme decir que no me parecen las formas”, amplió el neuquino que ya busca un nuevo destino para su carrera.

Viejo zorro del fútbol a pesar de sus 26 años, Sosa no se hizo el distraído con la situación. “No puedo decir que no me lo imaginaba. Uno lee, escucha, se da cuenta. El técnico nuevo tiene sus pensamientos y maneras de jugar. No estoy enojado. Cipo es un club al que quiero, yo no cierro puertas a futuro para nada”, completó.

Como la gente en la tribuna y los técnicos que lo tuvieron en el vestuario, todos esperaron más de él. Del equipo en general, la última temporada. “No fue un año bueno”, se sinceró el jugador. “En lo personal, me hago cargo de que no pude estar al mejor nivel, pero no nos salieron las cosas en general. Fue un año malo, qué voy a decir”, disparó con sinceridad.

Doble función

Tras un par de experiencias desafortunadas con representantes, desde hace un tiempo maneja por cuenta propia su carrera. El mercado de invierno lo activó también en este sentido y las noticias son buenas. “Me pone contento que el teléfono sigue sonando”, tiró entre risas. “Ya no tengo más representante, decido dónde ir y analizo. Por ahí me la tengo que jugar, pero estoy solo”, confió.

¿Pero te imaginás yéndote?

“¡Y sí, qué querés que haga! Me tengo que ir a algún lado si me quedé sin club”, dijo entre carcajadas, con la seguridad de quien definirá la continuidad de su carrera en breve.

El futuro de Matías Sosa tiene un par de opciones para extenderse. Más allá de algún sondeo desde el Federal A, el jugador que además se representa a sí mismo anticipó que espera concretar algo en el exterior.

No da muchas pistas porque se aferra a las cábalas. Sólo anticipó que rechazó una segunda de Ecuador. “Me la jugué, porque ya me tendría que haber ido. Espero que me salga bien”, contó con una sinceridad sin desperdicio.

Tras el diálogo con el presidente de América de Brasil, le quedó claro que no era el momento de volver allí. “Están jugando un torneo que termina en un mes y medio, ya era tarde”, dijo.

Un club de primera división en Bolivia y el ascenso, “pero con mayor vidriera”, de un país que no revela son las cosas que lo mantienen activo por estos días.