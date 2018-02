Matías Arias: "Estamos bien y vamos a estar mejor"

En la antesala del enfrentamiento ante el Verde de Plaza Huincul, el equipo de Maximiliano Rubio había sufrido dos traspiés, frente a All Boys en Santa Rosa (64-61) y contra el Tricolor (75-73). La levantada era de local, ante uno de los planteles de mayor jerarquía de la división patagónica.

“Pérfora es un equipo con mucho carácter y experiencia. Sabíamos que iba a ser difícil y que no teníamos que estar relajados en ningún momento”, sostuvo Arias. El primer parcial fue para los neuquinos, 16 a 14, el segundo quedó igualado en 19 y en el tercero, Cipo pudo sacar un buena diferencia, 22 a 14, pero en el último, la visita se puso al frente, hasta los últimos 3 segundos, cuando el ex Peñarol del Tala, diera vuelta el tanteador.

“La jugada (con 12 segundos a favor) era para que Lucas Romera pueda penetrar y sí se cerraban con él teníamos los dos tiradores abiertos. Justo mi defensa se cerró un poquito y me quedó el tiro y lo tomé”, explicó el interno de 23 años. “Para ganar un partido no se me había dado nunca meter un triple sobre el final, para cerrar algún cuarto sí”, contó.

El acompañamiento

Pese a su juventud, Arias tiene un amplio recorrido por el básquet del interior. Comenzó a jugar en Altense de Punta Alta, a los 16 años pasó a Estudiantes de Bahía Blanca y después a Liniers. También sumó experiencia en Tres Arroyos, Puerto Madryn, Tucumán, General Roca (Del Progreso) y Rosario. “Cipolletti como institución me sorprendió para bien”, señaló.

El equipo de Rubio es competitivo y entusiasma y con el plantel completó cuentan con más herramientas. “Se nota en el juego y también en los entrenamientos, porque se volvieron mucho más intensos de lo que veníamos entrenando”, contó Matías.

Contra Pérfora hubo un gran clima en el Estadio Municipal. “El público se está haciendo notar muchísimo. Está bueno que nos acompañen, la verdad que lo necesitamos muchísimo y más al ser un estadio tan grande, en el que por ahí hay muchas personas pero no se nota por la capacidad que tiene. Estamos contentos por toda la gente que nos apoya”, expresó Arias, que también habló sobre su sensación al llegar al club rionegrino.

“Para nosotros es un desafío que la gente se entusiasme porque, a demás de que es un club muy futbolero, es su primera experiencia con un plantel profesional. Si soy sincero, no sabía a lo que venía, pero estamos bien y vamos a estar mejor”, destacó con optimismo.

Una revancha

Esta noche, Cipo vuelve a cruzarse contra Cinco Saltos. Ya se enfrentaron dos veces, cada uno ganó su partido de local, pero en el último, el Tricolor se quedó con los dos puntos por un doble. “Nos quedó esa mala espina, así que mañana (por hoy) vamos a salir a comerlo desde el minuto cero”, afirmó el interno.

A Cipo le quedan 8 juegos en la fase regular y 5 en casa. “La localía tiene que ser nuestra, no se nos puede escapar ningún partido. Perdimos solo contra Sol de Mayo en suplementario, pero lo peleamos hasta el final y siempre tiene que ser así”, afirmó.