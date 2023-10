Afirmó que muchos de los problemas actuales se deben a "todos los agujeros que tenemos que tapar que nos dejaron otros gobiernos. Una deuda impresionante que no se destinó a la producción, a obras, a nada, sino a pagar fondos buitre, no fue invertida en Argentina".

"Las dos veces antes de las elecciones, el dólar sube y Massa no lo ha subido. S on operaciones que realizan los grupos económicos que quieren desestabilizar, porque sacan su mayor ganancia en un país desestabilizado ", explicó.

En este contexto, Rucci expresó: "Nosotros, los trabajadores, debemos pensar como trabajadores. Aquí no se benefician los trabajadores con alguien como Milei que viene y habla de privatizar y vender Vaca Muerta. Tampoco es la solución que la variable de ajuste caiga sobre los trabajadores, porque no afecta a los grandes grupos económicos que se llevan millones de pesos que nosotros producimos".

En el mismo sentido, añadió: "Como dirigente sindical, no permitiré que se pierda ningún derecho de ninguna manera. No vine aquí para entregar el destino de mis compañeros. Perder los beneficios de los trabajadores es algo que se puede hacer en un decreto en diez minutos, pero recuperarlos cuesta muchísimo".

Rucci hizo hincapié en los derechos adquiridos y afirmó: "No puedo entender que mis compañeros quieran perder lo que tanto sacrificio nos costó. No tengo duda de que la gente ha expresado su descontento, pero no van a sacrificar a sus familias".

Respecto al proceso electoral de Massa, señaló que el candidato "está solo en una pelea con los leones" y elogió la decisión política de eliminar el impuesto a las ganancias después de varias promesas incumplidas de otros sectores: "Haberlo eliminado fue un gran acierto", comentó, y agregó: "Vemos que Sergio Massa, incluso sin ser presidente, como ministro, logró eliminar el impuesto a las ganancias. Eso genera confianza".

En cuanto al futuro de Argentina con Massa, Rucci predijo: "Es un proceso que va a llevar tiempo, pero no nos hundiremos más; saldremos a flote poco a poco, llegaremos a la superficie".

Al analizar el comportamiento de Massa después de las elecciones generales, Rucci destacó: "Un gesto significativo fue que subió solo con su familia después del acto. Esto demuestra que todos somos importantes, pero cada uno tiene su lugar y debe hacer lo que le corresponde".

"Es fundamental que el próximo presidente tenga esa conexión con el pueblo. Creo que con Sergio Massa, eso sucederá", concluyó.