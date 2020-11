Maradona murió el mismo día que su amigo Fidel Castro

maradona fidel.jpg

Tras el paso de Maradona por la clínica, la relación continuó a través de la correspondencia. Según indicaron sus allegados, se carteaban a menudo para compartir opiniones políticas y deportivas. Incluso, Maradona hasta entrevistó a Fidel en un programa de televisión y lo llamaba “el más grande de la historia”.

El Diego también admiraba a la figura del argentino Ernesto “Che” Guevara, a quien lo lleva tatuado en su brazo como un símbolo de la liberación de América Latina.

Una entrevista que dio la vuelta al mundo

Maradona entrevistó a Fidel Castro en Cuba, y hasta hicieron jueguitos frente a la cámara. Ese encuentro recorrió los televisores de todo el mundo. Dos astros se habían encontrado y hablaron de todo.

"Nunca imaginé verte entrevistando", fue lo primero que le dijo Fidel a Diego. Le recordó que desde el primer día en que Diego piso suelo cubano, con sus hijas chiquitas, siempre tuvieron muy buena amistad.

"Ahora me has presentado un compañero que es novio de la niña", le dijo Fidel, y Diego respondió "lamentablemente, pero es buen chico". Mientras reían y se distendían.

En su primer pregunta, Maradona le pidió explicar la celebre frase de Fidel sobre Latinoamérica, "pudimos ser todo, y no fuimos nada". El comandante respondió que esa frase la ratifica, y que le agregaría que "seremos muchísimo.

"Somos una región balcanizada. Esta crisis sostenida de la región del hemisferio no le queda otro camino más que cambiar. No hay más camino que reunirse, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos, Compartir es el camino de verdad. De la unidad. La unidad depende cada vez menos de los hombres, depende de las crisis. No tenemos otra alternativa más que unirse", contó Castro.

Luego le dijo a Diego que siempre fue amigo, y que nunca se arrepintió ni se acobardó, y que es eso lo que más apreciaba.