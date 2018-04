Marabunta tuvo un cierre fallido antes de los playoffs

El rival del equipo cipoleño en los cuartos de final será Trébol de Paysandú, es decir que tendrá que definir la fase en suelo uruguayo. El combinado charrúa perdió en su última presentación 29-13 ante San Martín en Villa María y en consecuencia fue el cuarto mejor primero, por lo cual enfrentará al Verde, que fue el mejor segundo.

Los cruces no fueron oficializados por la Unión Argentina de Rugby, pero según las posiciones finales de las cuatro zonas, el resto de los cruces serían: Jockey Club- Universitario (MdP), Universitario de Salta- Universitario de Rosario y Tequé- Santiago Lawn Tennis.

Marabunta tendrá tres semanas para preparar el cruce, en el que volverá el medio scrum Facundo Nogueira, quien no estuvo ayer por acumulación de amarillas.

Caída en casa

El juego de ayer en El Hormiguero fue un llamado de atención para el equipo cipoleño, que tuvo una tarde para el olvido.

El inicio del juego fue parejo, Marabunta mantuvo a raya a los mendocinos e incluso abrió el tanteador tras una jugada colectiva que terminó en un try de Mateo Nogueira. Pero progresivamente Banco comenzó a crecer en detrimento del juego del local.

A los 20 minutos, Juan Celedón emparejó el marcador (5-5) y 10 más tarde, antes del descanso y con Franco Giambartolomei fuera del campo por amarilla, Ezequiel Gabardos, que había fallado una conversión y un penal, puso a su equipo al frente por 8 a 5.

En el complemento, la visita entró metido y el medio scrum cuyano siguió siendo efectivo. A los 3 minutos, aumentó la cuenta 11-5.Marabunta salió parcialmente del letargo, y con un try de Guillermo Gutiérrez, con conversión de Diego Codon (12-11), volvió a ponerse al frente, una diferencia mínima que le duró 23 minutos. Sin embargo, en un lapso de dos minutos, a los 28 y 30, con un penal de Gabardos y un try de Cristian Gambetta (12-21), la visita sacó una ventaja contra la que el Verde no tuvo reacción.