Marabunta sintió el rigor del líder del Top 8 Cuyano

A los 4 minutos, Ignacio Camino marcó el primer try para Marabunta, con conversión de Facundo Nogueira. Los Tordos reaccionaron de inmediato, trasladando el juego en el campo local y tardaron 8 minutos en igualar el juego, con un try de Agustín Orrico y conversión de Tomás Balzarelli.

La réplica del Verde consistió en volver a tomar el camino inicial y hacer su juego. Pese a la resistencia del rival, por momentos lo logró. Facundo Nogueira, el capitán local, por la ausencia de Tomás Giménez Castro, pateó tres penales, dos en intentos entraron y otro pegó en uno de los palos (13-7). Sobre el final de la etapa, Balzarelli, descontó tres puntos (13-10).

Pero en el complemento, Marabunta no puso sostener la producción inicial y lo pagó caro ante el mejor equipo del torneo. Amarilla para Facundo Maina apenas comenzó la etapa, un try penal para Los Tordos y otro try de Lucas Rubilar, el tanteador se inclinó para la visita (13-24). El Verde no le encontró la vuelta y el puntero del Top 8, estiró la diferencia, con dos tries de Juan Conil y Orrico y un penal de Belzarelli.

En la séptima fecha, no ganaron los locales: Neuquén RC perdió 14-30 ante Marista, Liceo 24-29 ante UNSJ y Teqüe 23-26 contra San Juan RC.

La primera ronda cerró con Los Todos como líder, con 32 puntos, seguidos por Marista (25), UNSJ (22) y Liceo (14), en zona de clasificación. Le siguen Teqüe (14), Marabunta (12), San Juan (9) y Neuquén (7). En la próxima fecha, la primera de la ronda de revanchas, los cipoleños vuelven a jugar en casa, ante UNSJ y Neuquén visitará a Los Todos. Teqüe será local de Marista y San Juan de Liceo.